Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Mobil Patwal Lindas Bendera Israel 

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |16:17 WIB
Viral Mobil Patwal Lindas Bendera Israel 
Viral mobil patwal lindas bendera Israel (tangkapan layar X/@PribadiBales)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video mobil patroli dan pengawal (patwal) melintas bendera Israel yang tergeletak di jalan. Peristiwa itu diduga terjadi di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. 

Dalam video yang diunggah akun X @PribadiBales, tampak mobil patwal itu melaju dengan perlahan. Mobil itu melaju melindas baliho bergambar bendera Israel berukuran besar. 

Saat kejadian itu, terdengar suara teriakan mendukung hal ini. 

"Jika benar video ini apakah secara hukum dapat diterima? Itu bendera negara lain kenapa polisi pola pikirnya sepicik ini?," demikian keterangan postingan itu, dikutip pada Selasa (25/6/2024). 

Postingan ini viral di medsos. Video di postingan itu ditayangkan hingga 844 ribu kali. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/25/3193507//macan_putih-B3c2_large.jpg
Patung Macan Putih yang Viral di Kediri Kini Jadi Ladang Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/612/3193455//polem-y5Dv_large.jpg
Viral Pria Poni Lempar, Kibasannya Bikin Hati Cewe-Cewe Takluk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193329//viral-kCrl_large.jpg
Viral Pengunjung Membeludak di Jembatan Gantung Situ Gunung, Netizen: Takut Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193293//viral-BGYM_large.jpg
Viral Mahasiswi Unima Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual oleh Dosen Hingga Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193290//viral_mobil_pelat_ri_25_diduga_serobot_antrean_di_tol_cilandak-Gyrk_large.jpg
Viral Mobil Pelat RI 25 Diduga Serobot Antrean di Tol Cilandak, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/612/3193287//viral-Y697_large.jpg
Viral Wanita Ini Labrak Selingkuhan Ayahnya, Ngamuk karena Ibunya Lagi Sakit Kanker Stadium 4
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement