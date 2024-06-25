Viral Mobil Patwal Lindas Bendera Israel

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video mobil patroli dan pengawal (patwal) melintas bendera Israel yang tergeletak di jalan. Peristiwa itu diduga terjadi di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah.

Dalam video yang diunggah akun X @PribadiBales, tampak mobil patwal itu melaju dengan perlahan. Mobil itu melaju melindas baliho bergambar bendera Israel berukuran besar.

Saat kejadian itu, terdengar suara teriakan mendukung hal ini.

"Jika benar video ini apakah secara hukum dapat diterima? Itu bendera negara lain kenapa polisi pola pikirnya sepicik ini?," demikian keterangan postingan itu, dikutip pada Selasa (25/6/2024).

Postingan ini viral di medsos. Video di postingan itu ditayangkan hingga 844 ribu kali.