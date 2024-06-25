Dukung Timnas Inggris di Euro 2024, Fans Tiga Singa Ramai-Ramai Nginap di Campervan

JAKARTA - Fans timnas Inggris di Euro 2024 bepergian ke Jerman untuk memberikan dukungan secara langsung ke skuat berjulung Three Lions tersebut. Mereka bahkan rela bermalam di campervan ketimbang menginap di hotel.

Melansir Dailymail, Selasa (25/6/2024), sejumlah campervan dari Inggris, yang disewa atau ditempati pemiliknya, berada di lokasi kemping di Cologne, jelang pertandingan melawan Slovenia.

Pendukung Inggris lainnya terbang ke berbagai lokasi termasuk Amsterdam, Frankfurt, dan Malaga untuk menyewa van dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di kampung halaman. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Jerman.

Di antara "Campervan Army" tersebut adalah ayah penyerang Inggris Jarrod Bowen, Sam, yang merupakan mantan pesepakbola semi-profesional yang kini menjadi petani.

Dia telah melakukan perjalanan pulang pergi lebih dari 1.000 mil untuk masing-masing dari tiga pertandingan grup bersama saudara laki-laki pemain West Ham United tersebut dan dua temannya.

Cologne memiliki tiga lokasi perkemahan utama, yaitu satu di setiap tepi sungai Rhine yang melintasi kota serta lokasi yang lebih besar di dalam hutan yang berjarak 30 menit berkendara ke utara.

Pendukung Inggris, Stuart Coram (59), melakukan perjalanan sendirian dengan campervan VW dari rumahnya di Chester. Insinyur pesawat itu memiliki tiket untuk setiap pertandingan grup Inggris.

Dia membayar hanya di bawah 100 euro (sekitar Rp1,7 juta) untuk empat malam di lokasi Campingplatz Stadt Koln. Tarif itu lebih murah dibandingkan tarif parkir semalam di hotel-hotel di kota tersebut.

"Suasananya luar biasa. Sungguh memalukan tentang sepak bola,” kata Coram.

Di lokasi itu juga ada mantan petugas pemadam kebakaran Mick Bollands (63) dan putranya Scott (34).

"Saya baru saja pensiun dan ini ada dalam daftar keinginan saya,' kata Bollands, dari Chesterfield.

Di seberang sungai di lokasi Camping Berger yang lebih besar, terdapat pendukung timnas Inggris lainnya, yaitu Aaron Banks (45) istri Rebekah (43), putrinya Ella (6), dan putra Thomas (4), dan keponakan Aaron, Jack (29), sedang bersantai di luar rumah motorhome, yang disewa dari Frankfurt.