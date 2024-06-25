Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dukung Timnas Inggris di Euro 2024, Fans Tiga Singa Ramai-Ramai Nginap di Campervan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |15:31 WIB
Dukung Timnas Inggris di Euro 2024, Fans Tiga Singa Ramai-Ramai Nginap di Campervan
Dukung timbas Inggris di Euro 2024, fans Tiga Singa ramai-ramai nginep di campervan. (Dailymail)
A
A
A

JAKARTA - Fans timnas Inggris di Euro 2024 bepergian ke Jerman untuk memberikan dukungan secara langsung ke skuat berjulung Three Lions tersebut. Mereka bahkan rela bermalam di campervan ketimbang menginap di hotel. 

Melansir Dailymail, Selasa (25/6/2024), sejumlah campervan dari Inggris, yang disewa atau ditempati pemiliknya, berada di lokasi kemping di Cologne, jelang pertandingan melawan Slovenia. 

Pendukung Inggris lainnya terbang ke berbagai lokasi termasuk Amsterdam, Frankfurt, dan Malaga untuk menyewa van dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di kampung halaman. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Jerman. 

Di antara "Campervan Army" tersebut adalah ayah penyerang Inggris Jarrod Bowen, Sam, yang merupakan mantan pesepakbola semi-profesional yang kini  menjadi petani.

Dia telah melakukan perjalanan pulang pergi lebih dari 1.000 mil untuk masing-masing dari tiga pertandingan grup bersama saudara laki-laki pemain West Ham United tersebut dan dua temannya.

Cologne memiliki tiga lokasi perkemahan utama, yaitu satu di setiap tepi sungai Rhine yang melintasi kota serta lokasi yang lebih besar di dalam hutan yang berjarak 30 menit berkendara ke utara.

Pendukung Inggris, Stuart Coram (59), melakukan perjalanan sendirian dengan campervan VW dari rumahnya di Chester. Insinyur pesawat itu memiliki tiket untuk setiap pertandingan grup Inggris.

Dia membayar hanya di bawah 100 euro (sekitar Rp1,7 juta) untuk empat malam di lokasi Campingplatz Stadt Koln. Tarif itu  lebih murah dibandingkan tarif parkir semalam di hotel-hotel di kota tersebut.

"Suasananya luar biasa. Sungguh memalukan tentang sepak bola,” kata Coram. 

Di lokasi itu juga ada mantan petugas pemadam kebakaran Mick Bollands (63) dan putranya Scott (34). 

"Saya baru saja pensiun dan ini ada dalam daftar keinginan saya,' kata Bollands, dari Chesterfield.

Di seberang sungai di lokasi Camping Berger yang lebih besar, terdapat pendukung timnas Inggris lainnya, yaitu Aaron Banks (45) istri Rebekah (43), putrinya Ella (6), dan putra Thomas (4), dan keponakan Aaron, Jack (29), sedang bersantai di luar rumah motorhome, yang disewa dari Frankfurt.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/51/3035618/kisah-mikel-oyarzabal-pahlawan-timnas-spanyol-di-final-euro-2024-ini-justru-dijuluki-pengkhianat-di-kampung-sang-ibunda-b81HlYmpfW.jpg
Kisah Mikel Oyarzabal, Pahlawan Timnas Spanyol di Final Euro 2024 Ini Justru Dijuluki Pengkhianat di Kampung sang Ibunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/51/3035414/uefa-rilis-starting-xi-terbaik-euro-2024-spanyol-dominasi-inggris-cuma-kirim-1-wakil-6aBzE7SZod.jpg
UEFA Rilis Starting XI Terbaik Euro 2024: Spanyol Dominasi, Inggris Cuma Kirim 1 Wakil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement