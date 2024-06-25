Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download Minecraft MOD APK V1.21.10.21 2024

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |20:42 WIB
Link Download Minecraft MOD APK V1.21.10.21 2024
Minecraft.
A
A
A

JAKARTA - Inilah link download Minecraft MOD APK V1.21.10.21 yang banyak dicari penggemar game sandbox ini. Versi ini terbaru ini menawarkan sederet fitur dan banyak item baru yang semakin menambah keseruan bermain.

Sebagai game yang mengusung genre aksi petualangan dan bertipe game sandbox, disini kalian bebas menjelajah peta Minecraft 3D yang luas. Kalian juga bisa mencoba berbagai mode, mulai dari kreatif untuk berimajinasi membangun berbagai bangunan, mode bertahan hidup, melawan monster dan sebagainya.

Dengan gameplay yang menarik, Mojang Studios juga selalu melakukan pembaruan baru di setiap versi Minecraftnya, salah satunya adalah versi V1.21.10.21 ini. Meski belum full rilis secara resmi di store manapun, namun kalian bisa mencoba aplikasi MODnya secara gratis.

Berikut adalah fitur yang ada di Minecraft MOD APK V1.21.10.21 2024:

1. Minecraft MOD APK membuka kunci semua skin

Fitur pertama dari Minecraft versi MOD adalah kalian dapat membuka kunci semua skin agar dapat diakses secara gratis, mulai dari paket dunia atau tekstur, berbagai skin yang berbayar bisa terbuka dan diakses secara gratis, dan paket terbuka lainnya.

2. Membuka kunci semua mode dapat dimainkan

Biasanya tanpa menggunakan aplikasi Minecraft yang biasa, ada beberapa mode gameplay tidak bisa dimainkan, namun dengan MOD mulai dari mode multiplayer dan bahkan Hardcore bisa diakses dengan gratis.

 

Halaman:
1 2
      
