HOME OTOTEKNO TECHNO

200+ Cheat GTA Paling Lengkap 2024

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |18:05 WIB
200+ Cheat GTA Paling Lengkap 2024
Grand Theft Auto.
A
A
A

JAKARTA - Inilah daftar 200 lebih cheat GTA paling lengkap dan terbaru 2024. Cheat ini dapat kalian gunakan untuk mendapatkan pengalaman bermain GTA yang berbeda, menjadi lebih seru dan menarik.

Berbicara mengenai GTA, game yang dikembangkan oleh Rockstar menjadi salah satu game populer hingga saat ini. Tentu banyak dari penggemar game tak mungkin tidak mengetahui game yang mengusung genre aksi petualangan openspace ini.

Game ini hadir dengan berbagai seri mulai dari yang paling awal GTA San Andreas serta seri terbaru yang akan datang yaitu GTA VI. GTA menawarkan permainan yang mengajak penggunanya menjelajah wilayah luas dari map GTA sambil menyelesaikan berbagai tantangan baik misi utama maupun misi sampingan.

Lebih lanjut dari itu pemain bisa menggunakan beberapa cheat menarik yang pastinya untuk menambah pengalaman bermain menjadi lebih beragam, serta membantu pemain menyelesaikan misi yang sulit diselesaikan. Namun perlu diingat cheat GTA ini hanya diperuntukan pada mode offline atau mode tunggal.

Tanpa berbasa-basi berikut adalah 200+ cheat GTA paling lengkap 2024.

1. Cheat GTA San Andreas PS2, PS3 dan PS4

  • Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
  • Manusia 1/2 Dewa: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
  • Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Lompat tinggi: atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
  • Pukulan maut: atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
  • Bernafas dalam air: bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
  • Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
  • Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
  • Dua senjata: bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
  • Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1
  • Rekrut: bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas
  • Bunuh diri: kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1
  • Kurus: segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan
  • Gendut: segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah
  • Kekar: segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri
  • Dikelilingi pel*cur: kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga
  • Suasana pantai: atas, atas, bawah, bawah, kotak, bulat, L1, R1, segitiga, bawah
  • Badut: segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat
  • Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri
  • Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak
  • Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri
     
      
