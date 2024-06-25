Sukses di PC dan Xbox, Palworld Kemungkinan Bakal Rilis di PlayStation

JAKARTA – Palworld, game yang meraih popularitas luar biasa di Steam dan Xbox pada awal tahun ini, tampaknya memiliki potensi untuk rilis di Playstaion 4 dan Playstation 5. Dugaan ini muncul menyusul tweet dari Community Chief Pocketpair, pengembang Palworld pekan lalu.

Dilansir IGN, dalam sebuah cuitan di X, Bucky men-tweet menambahkan hati berwarna biru pada hati hitam (PC), hijau (Xbox), dan putih (Mac) Palworld yang sudah ada. Biru tentu saja merupakan warna branding PlayStation, yang memunculkan dugaan bahwa game ini kemungkinan akan rilis di Playstation.

Palword, dijuluki 'Pokémon with Guns', diluncurkan dalam bentuk akses awal pada Januari 2024 di PC melalui Steam dan di Xbox sebagai judul Game Pass hari pertama. Game ini meraih popularitas luar biasa dalam semalam, menjadi salah satu peluncuran game terbesar sepanjang masa.

Tapi, Palworld juga menjadi salah satu yang paling kontroversial. Pocketpair mengatakan stafnya telah menerima ancaman pembunuhan di tengah klaim “penipuan” Pokémon, namun mereka membantahnya.

Segera setelah diluncurkan, Nintendo bergerak cepat untuk menghapus mod Pokémon yang menarik perhatian, kemudian The Pokémon Company mengeluarkan pernyataan.