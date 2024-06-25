Resmi Rilis di Indonesia, HUAWEI MateBook 14 Jadi Standar Baru Laptop Flagship One Stop Solution untuk Semua Kalangan!

JAKARTA - Hari ini, tepat 25 Juni 2024, Huawei dengan bangga memperkenalkan laptop flagship terbarunya, HUAWEI MateBook 14, dalam sebuah acara peluncuran resmi di The St. Regis Jakarta. Laptop ini merupakan bukti nyata komitmen Huawei dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perangkat canggih dengan desain yang menawan dan ergonomis.

Lebih dari sekadar performa handal, HUAWEI MateBook 14 juga memancarkan kesan profesional dan modern dengan desainnya yang tipis dan elegan. Penggunanya pun dapat tampil lebih percaya diri saat membawa laptop ini kemanapun mereka pergi.

Khusus di momen peluncuran perdana ini, HUAWEI MateBook 14 ini dibanderol dengan harga spesial Rp15.999.000, lengkap dengan aksesori pendukung yang totalnya sebesar Rp4 jutaan berupa TWS HUAWEI FreeBuds 5, HUAWEI Bluetooth Mouse, Backpack, Microsoft Office Home & Student 2021, dan Laptop Stand.

Pre-order HUAWEI MateBook 14. (Foto: dok Huawei)

Penawaran khusus tersebut hanya berlaku selama sesi pre-order yang dimulai pada 25 Juni 2024. Pelanggan juga bisa menggunakan early bird voucher sebesar Rp200 ribu untuk dapatkan deals yang lebih menguntungkan saat memesan laptop ini via HUAWEI Official Store di beberapa e-commerce terkemuka, seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Datascrip.mall.id.

HUAWEI MateBook 14. (Foto: dok Huawei)

Selain itu, pelanggan yang ingin bertransaksi secara langsung dapat mengunjungi Huawei Authorized Experience Store, Erafone, Blibli Store, maupun toko partner resmi HUAWEI terdekat.

Huiler Fan, Country Head Huawei Device Indonesia, mengatakan, “Peluncuran HUAWEI MateBook 14 menjadi bukti nyata dedikasi Huawei dalam menghadirkan solusi teknologi mutakhir bagi penggunanya. Laptop flagship ini menawarkan pengalaman menggambar presisi, menjadikannya pilihan ideal bagi para kreator.”

“Kami yakin HUAWEI MateBook 14 dapat menjadi jawaban bagi masyarakat Indonesia yang mencari laptop flagship dengan performa optimal dan desain stylish untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas mereka dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ciptakan Studio Kreatif Dimana Saja dengan HUAWEI MateBook 14, Tawarkan Layar Sentuh OLED dan Ruang Penyimpanan yang Besar

Bagi mahasiswa seni atau desain grafis yang membutuhkan laptop dengan spesifikasi layar mumpuni, HUAWEI MateBook 14 bisa menjadi perangkat yang solutif. Laptop ini telah dibekali layar sentuh OLED beresolusi 2.8K dengan refresh rate hingga 120 Hz, sehingga pengguna dapat merasakan kualitas visual yang jernih dan mendetail.