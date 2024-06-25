Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

HUAWEI MateBook X Pro Resmi Dirilis, Standar Baru Laptop Super Ringan dengan Prosesor Canggih untuk Optimalkan Aktivitas Komputasi Apapun

Sekar Paring Gusti , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |14:20 WIB
HUAWEI MateBook X Pro Resmi Dirilis, Standar Baru Laptop Super Ringan dengan Prosesor Canggih untuk Optimalkan Aktivitas Komputasi Apapun
HUAWEI MateBook X Pro. (Foto: dok Huawei)
JAKARTA - Huawei resmi merilis produk laptop terbarunya, HUAWEI MateBook X Pro di The St. Regis Jakarta pada Selasa 25 Juni 2024. Laptop flagship ini merupakan wujud komitmen Huawei dalam mendukung kebutuhan masyarakat yang membutuhkan laptop canggih dengan desain estetik dan ergonomis. 

Selain itu, tampilan desain laptop yang estetik dan slim juga dapat meningkatkan kesan profesional dan modern, sehingga pengguna lebih percaya diri saat membawanya kemanapun.

Khusus di momen peluncuran perdana ini,  HUAWEI MateBook X Pro dibanderol dengan harga spesial, yaitu Rp34,999,000. Penawaran khusus tersebut hanya berlaku selama sesi pre-order yang dimulai pada 25 Juni 2024. 

Selama periode tersebut, pelanggan akan mendapatkan hadiah dengan total sebesar Rp4 jutaan berupa TWS HUAWEI FreeBuds 5, HUAWEI Bluetooth Mouse, Backpack, Microsoft Office Home and Student 2021, serta Laptop Stand. 

HUAWEI MateBook X Pro dapat dipesan secara pre-order di Huawei Authorized Experience Store, gerai Erafone, dan BliBli Store, maupun toko partner resmi Huawei terdekat.  Pemesanan pre-order secara online dapat eksklusif dilakukan melalui Huawei Official Store di Tokopedia, dimana akan tersedia juga 12 bulan Free Gadget Protection dan 0% biaya penanganan pembayaran kredit hingga 24 bulan.

Country Head Huawei Device Indonesia, Huiler Fan mengatakan, peluncuran HUAWEI MateBook X Pro adalah wujud nyata dari komitmen Huawei dalam menghadirkan teknologi solutif. 

“Peluncuran laptop ini merupakan wujud nyata komitmen Huawei untuk menghadirkan perangkat teknologi solutif dengan teknologi terdepan bagi pengguna. HUAWEI MateBook X Pro merupakan laptop dengan Intel® Core™ Ultra 9 Processor terbaru yang paling ringan pertama di dunia,” ujarnya. 

Pihaknya berharap, HUAWEI MateBook X Pro dapat menjadi solusi bagi yang membutuhkan laptop premium. 

“Kami berharap HUAWEI MateBook X Pro ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan laptop premium dengan performa baik dan desain yang stylish untuk menunjang produktivitas dan kreativitas sehari-hari,” tuturnya. 

      
