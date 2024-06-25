HUAWEI MatePad 11.5 S Resmi Rilis, Tablet Serba Bisa Siap Berikan Pengalaman Lebih dari Laptop untuk Tingkatkan Produktivitas, Kreativitas, dan Hiburan

HUAWEI MatePad 11.5 S sudah bisa dipesan melalui sesi pre-order yang berlangsung pada 25 Juni - 12 Juli 2024 (Foto: Dok Huawei)

Jakarta,Okezone- Sebagai pelopor industri teknologi, Huawei kembali menggebrak pasar tablet Indonesia dengan menghadirkan inovasi terbarunya yakni meluncurkan HUAWEI MatePad 11.5 S yang telah resmi hadir di Tanah Air. Tablet pintar ini menawarkan pengalaman yang berbeda ditingkatkan dalam berkreasi di layar tablet bertekstur layaknya kertas berkat dukungan teknologi PaperMatte Displays 2.0 terbaru.

Teknologi tersebut, bersama dengan fitur anti-reflection, mampu mengeliminasi interferensi cahaya hingga 99 persen dan mengurangi pantulan cahaya berbayang di layar. Ditambah dengan dukungan fitur True-to-Life Colours, menjadikan warna konten yang tersaji di layar tampak lebih menonjol dan lebih hidup. Selain itu, tablet ini juga dilengkapi oleh Eye Protection Certifications yang membuat mata tetap nyaman dan tidak mudah lelah saat menatap layar tablet. Perpaduan teknologi mutakhir ini membuat layar HUAWEI MatePad 11.5 S dapat tetap terlihat jelas meskipun digunakan di lingkungan dengan banyak penerangan ataupun di outdoor dengan kondisi matahari terik sekalipun.

Hal paling menarik yang ditawarkan HUAWEI MatePad 11.5 S, kini dilengkapi dengan aplikasi GoPaint yang dirancang eksklusif oleh Huawei. Aplikasi ini memuat serangkaian fitur inovatif yang menjadikan aktivitas menggambar dan melukis digital di layar tablet semakin terasa nyata dan menyenangkan. Baik pengguna profesional maupun amatir dapat dengan mudah mengaplikasikan berbagai kreasi visual dengan dukungan HUAWEI M-Pencil 3rd rd Gen, yakni stylus pencil yang dilengkapi teknologi NearLink untuk hasilkan goresan yang lebih realistis dan minim latensi.

Country Head Huawei Device Indonesia, Huiler Fan mengatakan, peluncuran HUAWEI MatePad 11.5 S menandakan langkah inovatif Huawei dalam melanjutkan kesuksesan seri tablet sebelumnya yang telah memuat teknologi layar PaperMatte.

“Tablet baru ini tidak hanya hadir membawa deretan fitur yang menjawab kebutuhan berkarya digital secara on-the-go, tetapi juga menawarkan ketajaman visual yang lebih baik sekaligus nyaman dan aman untuk mata pengguna. Adapun huruf ‘S’ dalam penamaan HUAWEI MatePad 11.5 S melambangkan makna ‘Super and Strong’, yang menyoroti bagaimana tablet ini selangkah lebih maju dalam segi ketangguhan kinerja dan fleksibilitas penggunaannya,” ujarnya.

Dia menambahkan karena itulah, HUAWEI MatePad 11.5 S dapat menjadi solusi tablet serba bisae yang mengoptimalkan produktivitas di lingkungan belajar maupun bekerja, serta meningkatkan kreativitas dengan fitur intuitif, termasuk memanjakan pengguna dengan pengalaman menikmati hiburan tanpa batas.

Sederet keunggulan teknologi yang disematkan HUAWEI MatePad 11.5 S berpadu sempurna dengan desain bodinya yang sleek dan ringan, yakni dengan ketebalan hanya 6.35 mm dan berat 515 gram saja. Untuk mempertegas kesan elegan, HUAWEI MatePad 11.5 S tersedia dalam pilihan warna baru yang eksklusif, yakni Violet dan Space Grey.

HUAWEI MatePad 11.5 S sudah bisa dipesan melalui sesi pre-order yang berlangsung pada 25 Juni - 12 Juli 2024 yang dibanderol seharga Rp7.999.000. Pelanggan bisa mendapatkan banyak keuntungan untuk setiap pemesanan selama periode pre-order, termasuk bonus senilai Rp3.300.000 berupa HUAWEI MatePad 11.5 S Nearlink Keyboard, HUAWEI M-Pencil 3rd Generation, dan HUAWEI Mouse. Selain itu, pelanggan juga akan mendapatkan Layanan Servis VIP garansi selama 1 tahun, dan Bunga Cicilan 0% selama 12 bulan.

HUAWEI MatePad 11.5 S secara online via Huawei Official Store di sejumlah e-commerce terkemuka, seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan TikTok Shop (Foto: Dok Huawei)