HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta dan Apple Bahas Kerja Sama Kemitraan AI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |19:51 WIB
Meta dan Apple Bahas Kerja Sama Kemitraan AI
Foto: Reuters.
JAKARTA - Meta Platforms telah membahas pengintegrasian model kecerdasan buatan (AI) generatifnya ke dalam Apple yang baru-baru ini mengumumkan sistem AI untuk iPhone, demikian dilaporkan Wall Street Journal (WSJ) pada Minggu, (23/6/2024).

Langkah ini dilakukan seiring rencana Apple untuk menambahkan teknologi dari perusahaan AI lainnya ke perangkatnya di tengah laporan bahwa mereka sedang mendiskusikan potensi kerja sama dengan mitra lama mesin pencarian Google.

Pembuat iPhone itu juga diperkirakan akan membahas kemitraan dengan perusahaan AI lainnya di berbagai wilayah seperti China, dimana chatbot ChatGPT yang didukung Microsoft dan OpenAI dilarang.

Startup AI Anthropic telah berdiskusi dengan Apple untuk menghadirkan AI generatifnya ke Apple Intelligence, Journal melaporkan, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Meta dan Anthropic menolak berkomentar, sementara Apple tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja.

Diskusi tersebut belum selesai dan mungkin gagal, WSJ melaporkan, seraya menambahkan bahwa kesepakatan dengan Apple akan membantu perusahaan AI untuk mendapatkan distribusi produk mereka yang lebih luas.

Besarnya potensi keuntungan finansial tidak jelas, namun pembicaraan tersebut melibatkan perusahaan AI yang menjual langganan premium ke layanan mereka melalui Apple Intelligence, kata laporan itu.

 

