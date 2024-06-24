Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Download Video FB Tanpa Aplikasi

Redaksi , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |19:05 WIB
5 Cara Download Video FB Tanpa Aplikasi
Facebook.
A
A
A

JAKARTA - Facebook telah menjadi platform media sosial populer bahkan sejak 20 tahun yang lalu. Platform buatan Mark Zuckerberg dan teman-temannya terus menawarkan pembaruan baru dengan sederet fitur up to date yang tidak kalah menarik dengan platform lain seperti X, Instagram dan lain-lain.

Salah satu fitur di Facebook adalah pengguna dapat bebas mengunggah dan membagikan postingan video apapun dengan mudah. Tak heran Facebook tetap eksis saat ini, karena pengguna dapat menyaksikan berbagai konten video unik dan menarik mulai dari komedi, romantis bahkan konten edukasi.

Namun sayangnya, aplikasi ini belum menyediakan fitur unduh ke perangkat, kalian belum bisa mengunduh video dari Facebook langsung untuk ditonton kembali secara offline atau membagikannya ke kerabat kalian dalam bentuk video.

Jangan khawatir, sebab nyatanya ada cara yang cukup mudah mendownload video FB bahkan tanpa perlu aplikasi tambahan. Berikut adalah 5 cara download video FB tanpa aplikasi:

1. Melalui Situs Fdown.net

  • Pertama, buka aplikasi Facebook di perangkat kalian, lalu cari video yang ingin diunduh.
  • Setelah itu, salin tautan atau url dari video tersebut.
  • Masuk ke browser manapun, buka Fdown.net atau akses link ini: https://fdown.net/
  • Tempel tautan atau url video FB di kotak link, lalu klik “Download”
  • Pilih kualitas video yang diinginkan, lalu klik download
  • Tunggu sesaat, setelah selesai otomatis video akan tersimpan di perangkat kalian.
     
