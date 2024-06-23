Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Rilis Global Bulan Ini, Berikut Spesifikasi HP yang Dibutuhkan untuk Memainkan Honor of Kings

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |14:31 WIB
Rilis Global Bulan Ini, Berikut Spesifikasi HP yang Dibutuhkan untuk Memainkan Honor of Kings
Honor of Kings.
A
A
A

JAKARTA – Game MOBA populer Honor of Kings resmi dirilis secara global pada 20 Juni 2024. Kini pemain dari seluruh Asia Tenggara, Jepang, Korea, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Eropa turut dapat merasakan pertempuran berbasis tim yang intens dan strategis yang ditawarkan game ini.

Pemain dapat menguji total 85 Hero secara gratis pada bulan pertama peluncuran. Dengan ini, pemain dapat menemukan satu atau beberapa Hero yang paling sesuai dengan gaya mereka.

Kita juga mepunyai kesempatan untuk memiliki hingga 28 Hero dan 21 Skin secara gratis hanya dengan menyelesaikan aktivitas tertentu dalam game.

Pada bulan pertama, Honor of Kings juga akan berkolaborasi dengan IP terkenal seperti SNK, Saint Seiya Hello Kitty & Bruce Lee.

Honor Of Kings tidak membutuhkan perangkat semartphone dengan spesifikasi tinggi untuk memainkannya.

Meskipun perangkat yang lebih baru akan memberikan performa terbaik, Honor of Kings dapat dimainkan dengan setidaknya iPhone 6 atau iPad 6 yang menjalankan iOS 11 dan yang lebih baru. Untuk Android, game ini memerlukan perangkat dengan CPU 1,0 GHz dan 1 GB RAM Android 5.1 dan yang lebih baru.

Game ini direkomendasikan dimainkan dengan perangkat iPhone X atau iPad 7 yang menjalankan iOS 12 dan yang lebih baru atau perangkat Android dengan CPU 1,6 GHz dan RAM 2 GB yang menjalankan Android 12 dan yang lebih baru.

 

