Kenalan dengan Aspire Spin 14, Laptop Convertible dengan Prosesor Terbaru Intel Core Series

Jakarta-Laptop convertible telah menjadi pilihan populer bagi mereka yang menginginkan fleksibilitas dan fungsionalitas dalam satu perangkat. Acer, sebagai salah satu produsen laptop terkemuka, kembali menghadirkan inovasi terbarunya dengan Aspire Spin 14. Laptop ini menawarkan berbagai fitur unggulan yang menjadikannya pilihan ideal bagi pengguna yang menginginkan performa tinggi dan fleksibilitas dalam satu paket. Mari kita kenali lebih dekat Aspire Spin 14 dan fitur-fitur terbaru yang ditawarkannya.

Layar Convertible dengan Kualitas Visual Memukau

Salah satu keunggulan Aspire Spin 14 adalah layarnya yang berukuran 14.0 inci dengan resolusi WUXGA 1920 x 1200. Layar ini menggunakan teknologi IPS dan Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD yang mendukung multi-touch serta stylus.

Dengan aspek rasio 16:10, layar ini memberikan ruang lebih luas untuk bekerja dan menikmati konten multimedia. Kualitas visual yang tajam dan warna yang akurat membuat pengalaman menonton dan bekerja menjadi lebih menyenangkan.

Desain layarnya convertible, memungkinkan pengguna menjadi lebih fleksibel untuk menggunakannya dalam 4 mode berbeda sesuai kebutuhan: laptop, tent, display dan tablet.

Performa Tangguh dengan Prosesor Intel Core Generasi ke-14