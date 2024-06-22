Apple Tunda Luncurkan 3 Fitur AI Baru di Eropa, Salahkan Peraturan

BRUSSELS - Apple akan menunda peluncuran tiga fitur kecerdasan buatan (AI) baru. Hal itu karena peraturan teknologi Eropa mengharuskan untuk memastikan produk dan layanan saingan Apple dapat berfungsi dengan perangkatnya.

Melansir Reuters, Sabtu (22/6/2024), Apple menggarisbawahi dorongan AI-nya awal bulan ini dengan serangkaian fitur baru dan peningkatan perangkat lunak untuk iPhone dan perangkat lainnya untuk mendukung penjualan yang lesu.

Disebutkan Apple Intelligence, yang menggunakan AI untuk menampilkan teks, gambar, dan konten lainnya sesuai perintah, akan tersedia di iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, serta iPad dan Mac dengan chip M1 dan versi yang lebih baru.

IPhone Mirroring di MacOS Sequoia memungkinkan layar ponsel dilihat dan berinteraksi di komputer Mac.

Apple mengatakan, pada tiga fitur AI baru, yaitu Phone Mirroring, peningkatan SharePlay Screen Sharing, dan Apple Intelligence tidak akan diluncurkan untuk pengguna Uni Eropa (UE) tahun ini. Itu karena ketidakpastian peraturan akibat Undang-Undang Pasar Digital (DMA) UE.