Chery Omoda E5 Jadi Mobil Listrik Terlaris Mei 2024, Kuota Harga Spesial Tinggal Segini

JAKARTA - Mobil listrik Chery Omoda E5 menjadi yang terlaris pada Mei 2024. Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales Omoda E5 pada Mei 2024 mencapai 755 unit.

Omoda E5 menggeser posisi Wuling Cloud EV yang berstatus sebagai mobil listrik terlaris pada April 2024. Pada bulan ini, Wuling Cloud EV terjual sebanyak 452 unit. Jumlah itu turun dari sebelumnya yakni sebanyak 597 unit.

“Data pencapaian ini menjadi bukti Chery Omoda E5 mampu dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari konsumen Indonesia setelah hadir pertama kali pada ajang GIIAS 2023. Dari titik tersebut kami juga membangun kepercayaan konsumen untuk Chery Omoda

E5," kata Head of Brand Department PT Chery Sales Indonesia (CSI), Rifkie Setiawan, dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).

Hasilnya, pihaknya mampu menyerap peluang pasar di segmen mobil listrik dengan memimpin jumlah penjualan retail sales bulan April dan Mei, dan wholesales bulan Mei kemarin sesuai yang dicatat Gaikindo.

Sebagaimana diketahui, Omoda E5 resmi diluncurkan pada Februari 2024. Pada peluncuran itu, PT CSI memberikan harga spesial yakni Rp488,8 juta untuk 2 ribu pemesan pertama.

PT CSI kemudian menambah kuota dengan harga tersebut menjadi untuk 4 ribu pemesan pertama. Lalu, berapa sisa kuota harga spesial tersebut?

"Lebih dri 3.600-an berdasarkan data pemesanan terakhir," ujar Rifkie.