HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Mercedes-Benz EQE SUV Resmi Meluncur, Harganya Rp2,85 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |14:58 WIB
Mobil Listrik Mercedes-Benz EQE SUV Resmi Meluncur, Harganya Rp2,85 Miliar
Mobil listrik Mercedes-Benz EQE SUV resmi meluncur di Indonesia, harganya Rp2,85 miliar. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik Mercedes-Benz  EQE SUV resmi meluncur di Indonesia, Kamis (20/6/2024). Mobil listrik mewah itu dibanderol seharga Rp2,85 miliar (off the road).

Roelof Lamberts, CEO PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia, yang menaungi Mercedes-Benz di Indonesia, menyebut EQE SUV ini merupakan bentuk dedikasi pihaknya untuk menghadirkan kendaraan ramah lingkungan. 

“Seri EQ Mercedes-Benz dan EQE SUV adalah bentuk dedikasi kami yang tak tergoyahkan terhadap mobilitas listrik, menghadirkan pengalaman berkendara yang menyenangkan sekaligus ramah lingkungan,” ujar Roelof Lamberts, saat peluncuran EQE SUV di Jakarta. 

Peluncuran Mercedes-Benz EQE SUV (MPI/Fadli Ramadhan)
Peluncuran Mercedes-Benz EQE SUV (MPI/Fadli Ramadhan)

“Baik ketika Anda sedang menavigasi jalanan perkotaan atau memulai petualangan akhir pekan, EQE SUV siap memenuhi kebutuhan Anda. Hal ini memberikan rasa percaya diri bagi orang di balik kemudinya untuk menjalani gaya hidup dinamis secara praktis,” lanjutnya. 

Mercedes-Benz EQE SUV menggunakan motor listrik ganda alias AWD (All-Wheel Drive). Untuk performanya, mobil listrik ini mampu menghasilkan tenaga 292 hp dan torsi puncak 765 Nm. Mobil listrik mewah ini diklaim mampu berakselerasi 0-100 km/jam dalam waktu 6,6 detik. Kecepatan tertinggi EQE SUV mencapai 220 km/jam.

Mercedes-Benz EQE SUV dilengkapi baterai 90 kWh. Baterai itu memiliki jarak tempuh 566 km atau dapat menjangkau perjalanan dari Jakarta ke Solo dalam sekali pengisian daya.  

 

