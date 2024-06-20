Rekomendasi 10 Mobil Mini Terbaik di Indonesia 2024

JAKARTA - Mobil mini menjadi pilihan bagi konsumen. Mobil dengan dimensi kompak ini cocok untuk digunakan di perkotaan.

Jika tertarik membeli mobil dengan model mini, ada beberapa mobil yang bisa menjadi alternatif. Dari informasi yang dihimpun, Kamis (20/6/2024) berikut rekomendasi untuk mobil mini pada 2024 :

1. Daihatsu Ayla & Toyota Agya

Rekomendasi pilihan mobil kecil terbaik di Indonesia yang pertama adalah si kembar Daihatsu Ayla dan Toyota Agya. Keduanya merupakan mobil kecil yang cukup popular di tanah air.

Tak hanya untuk penggunaan pribadi, kedua mobil ini juga sering digunakan sebagai moda transportasi taksi online yang kian menyebar di banyak kota besar. Di samping ukurannya yang kecil, kedua mobil ini juga irit bahan bakar dan harga suku cadangnya murah dan mudah didapatkan.

Tak heran jika keduanya begitu laris di pasaran. Harga bekasnya mulai dari Rp70 juta hingga Rp140 jutaan tergantung generasi.

2. Daihatsu Sirion

Selanjutnya ada Daihatsu Sirion. Meskipun tergolong mobil kecil, tapi Daihatsu Sirion memiliki ruang yang cukup untuk penumpang dan menampung barang bawaan.

Desainnya yang modern dan keren terlihat dari lekukan di setiap bagian bodinya yang menambah kesan elegan mobil ini. Tak hanya itu, mesinnya yang sangat responsif dan mudah untuk bermanuver menjadi kelebihan lain mobil kecil yang satu ini.

Harga bekasnya mulai dari Rp52 juta hingga Rp191 jutaan.

3. Honda Brio

Tak lengkap rasanya jika berbicara tentang mobil kecil tanpa mengikutsertakan mobil yang satu ini, Honda Brio. Mobil yang digandrungi kawula muda terutama mereka yang senang akan modifikasi ini cukup laris juga di pasaran.

Mesin responsif, transmisi halus, lincah saat bermanuver, suspensi empuk, bagasi luas adalah sederet kelebihan yang dimiliki Honda Brio. Ditambah dengan desain dan kabin yang nyaman serta fitur keselamatan dan fitur hiburan yang memadai.

Harga bekasnya mulai dari Rp90 jutaan.

4. Honda Jazz

Dengan desain yang futuristik, elegan, sporty, manis, menjadikan mobil kecil ini incaran banyak orang terutama para kaum muda. Honda jazz juga memiliki interior yang super luas untuk mobil jenis hatchback dilengkapi dengan visibilitas terbaik berkat kaca besar di bagian depan dan samping mobil.

Bagasinya juga tergolong cukup besar sehingga kamu tidak perlu khawatir ketika membawa barang banyak saat bepergian. Kemudian soal mesinnya, mobil kecil ini disebut memiliki tenaga yang cukup besar di kelasnya.

Honda Jazz dibekali dengan mesin berkapasitas 1.500cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 118 hp pada putaran 6.600 rpm dengan torsi 145 Nm pada putaran 4.600 rpm. Untuk harga bekasnya sendiri mulai dari Rp62 juta hingga Rp285 jutaan.

5. Kia Picanto

Julukan Kia Picanto sebagai mobil kecil irit bertenaga sepertinya memang benar adanya. Mobil ini dibekali dengan mesin berkapasitas 1.250cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 87 hp pada putaran 4.000 rpm dan torsi maksimum 12 Nm.

Dengan mesin ini, Kia Picanto mampu melesat di jalanan kota dan hanya memerlukan waktu 11,4 detik saja untuk meraih kecepatan 100 km per jam. Meski performanya cukup handal, tidak menjadikan Picanto boros bbm.

Sebaliknya, mobil ini mampu mencapai 15 km per liter ketika digunakan untuk menjelajahi jalanan dalam kota yang padat, dan dapat mencapai 25 km per liter ketika dikendarai di jalanan antar kota yang lancar.

Ditambah lagi, Kia Picanto juga juga sudah dilengkapi dengan fitur Eco Mode yang akan memudahkan pengemudi melakukan penghematan bbm secara otomatis pada transmisi yang otomatis. Harga bekasnya mulai dari Rp50 jutaan.