HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Siap-Siap, Mobil BYD Dikirim ke Konsumen Bulan Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |13:40 WIB
Siap-Siap, Mobil BYD Dikirim ke Konsumen Bulan Ini
Siap-siap, mobil listrik BYD bakal dikirim ke konsumen bulan ini. (Dok BYD Motor Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - PT BYD Motor Indonesia siap mengirim unit mobil listriknya ke konsumen Tanah Air. Saat ini sedang proses pengiriman ke sejumlah dealer.

Diketahui, BYD Motor Indonesia telah meluncurkan 3 model mobil listriknya, yaitu Dolphin, Atto 3, serta Seal pada Februari 2024. Namun, sejak peluncuran hingga kini, pengiriman ke konsumen belum dilakukan.

Belakangan di media sosial beredar video sejumlah mobil BYD diangkut oleh towing. Hal ini menyiratkan mobil-mobil BYD segera dikirim ke konsumen.

Head of Marketing BYD Motor Indonesia, Luther T Panjaitan, membenarkan adanya mobil BYD yang merupakan impor CBU dari China siap didistribusikan ke dealer.

"Yang di medsos akhir-akhir ini adalah masih salah satu process yaitu pindah gudang BYD ke stock cabang-cabang untuk dipersiapkan dikirim ke customer dari masing-masing cabang khususnya yang antrian awal," kata Luther kepada Okezone, Kamis (20/6/2024).

Ia menyebut, ketiga model BYD itu siap dikirim ke konsumen pada bulan ini. Hal ini sejalan dengan komitmen pihaknya.

"Beberapa mobil-mobil untuk pengiriman awal ke customer kita sudah tiba di Jakarta dan sedang proses. Sesuai komitmen kita utk bisa dikirim ke customer bulan ini," ujarnya.

"Delivery adalah keseluruhan proses sampai tangan customer. Jadi kita fokus untuk memenuhinya," katanya.

 

