Intip Koleksi Mobil Ruben Onsu yang Gugat Cerai Sarwendah, Ada Mobil Listrik

JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menggugat cerai istrinya Sarwendah Tan. Gugatan cerai sudah diajukan kuasa hukum Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Juni 2024.

Sidang perdana gugatan cerai itu akan digelar pada 9 Juli 2024. Adapun dalam gugatannya, Ruben Onsu tidak menuntut harta gana-gini maupun hak asuh atas dua putri mereka.

Di balik kabar perceraian tersebut, Ruben Onsu merupakan sosok yang cukup menyenangi otomotif. Hal itu bisa dilihat dari beragam mobil koleksinya.

Dari informasi yang dihimpun Okezone, Rabu (19/6/2024), Ruben Onsu memiliki beberapa mobil MPV untuk bepergian bersama keluarganya. Berikut koleksi mobil Ruben Onsu :

1. Toyota Alphard

Salah satu koleksi mobil Ruben adalah MPV premium Toyota Alphard. Dengan desainnya yang elegan dan kabinnya yang nyaman dan super lega, koleksinya yang satu ini kerap digunakan Ruben untuk mobilitas harian selama bekerja. Mobil ini berwarna putih dengan transmisi mesin otomatis.

Selain digunakan Ruben, mobil mewah yang diperkirakan harganya sekitar Rp900 jutaan ini juga kerap dipakai sang istri dan anaknya.

2. Toyota Voxy

Ruben juga memiliki mobil MPV lainnya yakni Toyota Voxy. Mobil dengan warna putih ini merupakan mobil pemberian dari Ruben untuk sang anak angkat Betrand Peto, sebagai hadiah untuk mobilitas penyanyi itu di tengah kesibukannya.

Diketahui, mobil ini memiliki harga nyaris Rp500 jutaan dan dibekali jantung pacu 3ZR-FAE Inline 4-silinder 16-katup DOHC berkapasitas 1.987 cc. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga 152 dk dengan torsi 193 Nm.