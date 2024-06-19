1,16 Juta Mobil Kena Recall Gara-Gara Kamera Mundur Bermasalah

Stellantis recall 1,16 juta mobil di Amerika Utara gara-gara kamera mundur bermasalah. (Dok Carscoops)

JAKARTA - Produsen otomotif asal Amerika Serikat, Stellantis melakukan recall (penarikan kembali) terhadap 1,16 juta unit kendaraan. Sejumlah model terdampak recall gara-gara masalah pada kamera mundur.

Melansir Carscoops, Rabu (19/6/2024), masalah ini ditemukan pada Chrysler Pacifica, Dodge Durangos, Jeep Compass, Wagoneer, dan Grand Wagoneer serta Grand Cherokee. Stellantis memperkirakan masalah ini hanya terjadi di Amerika Utara.

Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional AS mengungkapkan, masalahnya terletak pada perangkat lunak sehingga gambar kamera pandangan belakang tidak dapat ditampilkan dengan benar.

Hal ini bisa mengganggu pengemudi yang mengandalkan kamera mundur belakang untuk parkir. Selain itu, menurut Standar Keselamatan Kendaraan Bermotor Federal (FMVSS), kamera mundur yang tidak dapat dioperasikan merupakan hal ilegal.

Masalah pada kamera mundur ini ditemukan untuk model Chrysler Pacifica antara tahun 2021–2023, Dodge Durangos milik model tahun 2021 dan 2022, serta model Jeep Compass, Wagoneer, dan Grand Wagoneer 2022-2023, serta Grand Cherokee 2021–2023. Ram memiliki empat model yang dipilih untuk pembaruan, termasuk truk MY 1500, 2500, dan 3500 2022, serta van Promaster 2022–2023.