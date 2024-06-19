Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

1,16 Juta Mobil Kena Recall Gara-Gara Kamera Mundur Bermasalah 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |17:09 WIB
1,16 Juta Mobil Kena Recall Gara-Gara Kamera Mundur Bermasalah 
Stellantis recall 1,16 juta mobil di Amerika Utara gara-gara kamera mundur bermasalah. (Dok Carscoops)
A
A
A

JAKARTA - Produsen otomotif asal Amerika Serikat, Stellantis melakukan recall (penarikan kembali) terhadap 1,16 juta unit kendaraan. Sejumlah model terdampak recall gara-gara masalah pada kamera mundur. 

Melansir Carscoops, Rabu (19/6/2024), masalah ini ditemukan pada Chrysler Pacifica, Dodge Durangos, Jeep Compass, Wagoneer, dan Grand Wagoneer serta Grand Cherokee. Stellantis memperkirakan masalah ini hanya terjadi di Amerika Utara. 

Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional AS mengungkapkan, masalahnya terletak pada perangkat lunak sehingga gambar kamera pandangan belakang tidak dapat ditampilkan dengan benar. 

Hal ini bisa mengganggu pengemudi yang mengandalkan kamera mundur belakang untuk parkir. Selain itu, menurut Standar Keselamatan Kendaraan Bermotor Federal (FMVSS), kamera mundur yang tidak dapat dioperasikan merupakan hal ilegal. 

Masalah pada kamera mundur ini ditemukan untuk model Chrysler Pacifica antara tahun 2021–2023, Dodge Durangos milik model tahun 2021 dan 2022, serta model Jeep Compass, Wagoneer, dan Grand Wagoneer 2022-2023, serta Grand Cherokee 2021–2023. Ram memiliki empat model yang dipilih untuk pembaruan, termasuk truk MY 1500, 2500, dan 3500 2022, serta van Promaster 2022–2023.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/12/15/2029091/ujian-honda-belum-selesai-1-juta-mobil-kembali-kena-recall-DQ2IHeTCqy.jpg
Ujian Honda Belum Selesai, 1 Juta Mobil Kembali Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/18/15/2006414/bukan-soal-teknologi-14-123-mobil-listrik-kena-recall-OsNPegi70Y.jpg
Bukan soal Teknologi, 14.123 Mobil Listrik Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/11/15/2003354/kerusakan-airbag-takata-bikin-produsen-ini-perbaiki-1-4-juta-mobil-FUjbOrxbw2.jpg
Kerusakan Airbag Takata Bikin Produsen Ini Perbaiki 1,4 Juta Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/28/15/1997035/kasus-recall-mobil-ibarat-bola-salju-yang-terus-membesar-wAy29eq3Z7.jpg
Kasus Recall Mobil Ibarat Bola Salju yang Terus Membesar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/20/15/1966685/bmw-recall-3-501-mobil-hybrid-listrik-hanya-gara-gara-kabel-charger-tuNQMSsnDM.jpg
BMW Recall 3.501 Mobil Hybrid & Listrik, Hanya Gara-Gara Kabel Charger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/10/15/1962312/ribuan-honda-jazz-dan-freed-kena-recall-uDEny69Dsj.jpg
Ribuan Honda Jazz dan Freed Kena Recall
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement