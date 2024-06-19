Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Sport Porsche Cayman Ringsek Tabrak Truk, Ternyata Segini Harganya 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |13:10 WIB
Mobil Sport Porsche Cayman Ringsek Tabrak Truk, Ternyata Segini Harganya 
Porsche Cayman tabrak truk
A
A
A

JAKARTA - Mobil sport mewah Porsche 718 Cayman menabrak bagian belakang truk pengangkut besi di ruas tol dalam kota, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/6/2024) dini hari. 

Kejadian ini mengakibatkan seorang pengemudi berinisial TP (31) meninggal dunia dan penumpang J (23) mengalami trauma. 

Sementara akibat kecelakaan itu, bagian depan hingga tengah mobil sport mewah bernomor polisi B 2031 PBV tersebut ringsek parah. 

Diketahui, mobil sport yang mengalami kecelakaan itu adalah Porsche 718 Cayman standar. Dari data yang dihimpun Okezone, mobil yang kecelakaan tersebut tersebut merupakan lansiran tahun 2011. Mobil lansiran tersebut memiliki harga jual sekitar Rp890 juta. 

Sementara itu, diketahui Porsche 718 Cayman merupakan mobil coupe 2 seater. Pada model 2024, Porsche 718 Cayman dibanderol seharga Rp2,937 miliar. 

Halaman:
1 2
      
