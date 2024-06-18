Bocoran Samsung Galaxy Flip 6 Tunjukkan Peningkatan Besar pada Chipset, Kamera, dan Baterai

JAKARTA – Samsung dikabarkan akan menggelar acara Galaxy Unpacked berikutnya pada 10 Juli 2024. Acara ini tampaknya akan berfokus pada perangkat ponsel lipat baru raksasa elektronik Korea Selatan itu.

Namun, sebelum acara tersebut digelar, para penggemar sudah mendapatkan informasi mengenai Samsung Galaxy Z Flip 6, berkat bocoran baru mengenai perangkat lipat tersebut.

Menurut bocoran yang pertama kali dilansir Smartprix, Samsung Galaxy Z Flip 6 akan mendapat beberapa pembaruan yang cukup signifikan. Perangkat lipat ini diperkirakan akan menerima tiga peningkatan besar dari generasi ke generasi: baterai, kamera, dan chip baru.

Hal yang paling menarik dari kebocoran ini adalah chipset Samsung Galaxy Z Flip 6. Ini mungkin merupakan peningkatan terbesar dari model ponsel sebelumnya, Samsung Galaxy Z Flip 5.

Dilansir Mashable, Galaxy Z Flip 6 akan memiliki chipset Snapdragon 8 Gen 3. Hal ini menempatkan perangkat lipat baru ini setara dengan seri Galaxy S24 yang dirilis Samsung awal tahun ini.

Perangkat ini juga akan mendapatkan kamera 50MP, seperti Galaxy S24. Ini mernjadi peningkatan besar karena seri Flip terdahulu hanya menggunakan kamera utama 12MP.