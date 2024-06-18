Google Kerjakan Fitur Auto-Launch untuk Aplikasi yang di Download di Play Store

JAKARTA – Google tampaknya tengah membangun fitur untuk membuka aplikasi yang baru diinstall di Google Play Store secara otomatis. Fitur ini akan membantu karena sebalumnya Anda perlu menemukan aplikasi tersebut di library atau layar ponsel Anda setelah diintall.

Android Authority melakukan pembongkaran APK pada Google Play Store versi 41.4.19. Fitur yang ditemukan dalam pembongkaran ini menunjukkan kode yang sedang diproses yang memberi petunjuk kemungkinan fitur di masa depan. Meskipun demikian, hal tersebut bukan jaminan bahwa peningkatan ini akan terjadi.

Fitur yang mereka temukan disebut App Auto Open. Seperti namanya, aplikasi ini akan otomatis terbuka setelah diinstal dari Play Store, demikian dilansir Tom’s Guide.

Tampaknya sebagai bagian dari fitur ini, akan muncul notifikasi ketika App Auto Open diaktifkan. Ini akan berdering atau menggetarkan perangkat Anda tergantung pada cara konfigurasinya. Fitur ini juga tampaknya dapat diubah tetapi sepertinya akan diaktifkan secara default.

Android Authority mengatakan bahwa meskipun ada solusi, mereka tidak dapat membuat fitur tersebut benar-benar berfungsi. Sebaliknya, mereka menemukan kodenya tetapi belum aktif.

Namun sayang sekali, karena ini adalah fitur yang sudah lama dibutuhkan dan mengejutkan bahwa Google belum benar-benar menerapkannya di perangkat yang menjalankan Android 15.