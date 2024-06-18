Chrome Luncurkan Fitur untuk Bacakan Konten Halaman yang Dibuka di Browser Android

JAKARTA - Google meluncurkan fitur baru yang disebut "Dengarkan halaman ini" di browser Chrome versi Android-nya. Seperti namanya, fitur ini akan membacakan konten halaman dengan lantang langsung dari dalam tab browser.

Dilasnir Tom’s Guide, Chrome bahkan akan menampilkan kontrol bergaya podcast yang memungkinkan Anda menjeda, mengubah kecepatan membaca, atau melompat maju/mundur sejauh 10 detik.

Fitur ini mirip dengan opsi "Dengarkan halaman" di Safari pada iPhone dan pastinya akan sangat berguna bagi kita yang sepertinya tidak pernah punya waktu luang untuk membaca lusinan artikel yang telah kita simpan.

Meskipun secara teknis Anda dapat melakukan ini sebelumnya, baik dengan bertanya pada Asisten Google atau menggunakan aplikasi pihak ketiga (seperti Pocket), aksi tersebut selalu berarti keluar dari browser. Dengan cara ini, Anda dapat tetap menggunakan Chrome dan mendapatkan suara otomatis yang bagus yang membacakannya untuk Anda.

Jika tidak menyukai suaranya, Anda dapat mengubahnya, begitu juga dengan bahasanya. Fitur ini saat ini akan mendukung bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Arab, Hindi, dan Spanyol, dan kemungkinan besar akan menyusul di masa mendatang.

Perlu juga diperhatikan bahwa ini berbeda dari fitur aksesibilitas TalkBack. Android memilikinya pada tingkat OS selama bertahun-tahun sebagai sarana untuk membantu pengguna tunanetra atau tunanetra untuk menavigasi perangkat mereka.