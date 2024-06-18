Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Bakal Hadirkan Fitur Transfer Chat via Kode QR

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |19:51 WIB
WhatsApp Bakal Hadirkan Fitur Transfer Chat via Kode QR
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Pengguna WhatsApp akan mendapatkan sebuah fitur yang sangat dinantikan, yang akan memudahkan transisi riwayat obrolan antar perangkat yang lancar dan mudah. Fitur ini, yang saat ini masih dalam tahap pengujian beta, bertujuan untuk menyederhanakan proses peralihan ponsel atau tablet, menghilangkan kebutuhan akan kabel yang rumit atau solusi pihak ketiga. 

Sebelumnya, WhatsApp menawarkan back up obrolan terutama untuk tujuan pemulihan. Pengguna dapat membuat back up ke layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive atau iCloud, namun mentransfernya antar sistem operasi yang berbeda (iOS dan Android) menghadirkan tantangan yang signifikan. 

Dilansir Gizchina, fitur transfer riwayat obrolan baru memperkenalkan pendekatan baru: migrasi berbasis kode QR. Begini cara kerjanya yang diharapkan: 

Pertama-tama  pastikan perangkat lama dan baru Anda telah menginstal WhatsApp versi terbaru. Ini menjamin kompatibilitas dengan protokol transfer. 

Cara mentransfer riwayat obrolan dengan Kode QR:  

Di Perangkat Lama: 

  • Akses menu pengaturan WhatsApp. 
  • Navigasikan ke bagian "Obrolan" dan pilih "Transfer Obrolan". 
  • Dengan asumsi fitur tersebut aktif untuk akun Anda, Anda akan melihat opsi "Transfer Obrolan Anda". Ketuk di atasnya. 
  • Kode QR unik akan dibuat di layar Anda, merangkum riwayat obrolan Anda. 

Di Perangkat Baru: 

  • Ikuti jalur yang sama dalam pengaturan WhatsApp: Pengaturan > Obrolan > Transfer Obrolan. 
  • Pilih "Pindai Kode QR" dan gunakan kamera perangkat baru Anda untuk memindai kode yang ditampilkan di perangkat lama Anda. 
  • Proses Pemindahan:  
  • Setelah kode QR berhasil di-scan, teknologi Wi-Fi Direct akan memfasilitasi transfer riwayat obrolan Anda secara aman dan lokal dari perangkat lama ke perangkat baru. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan konektivitas internet selama migrasi, memastikan privasi dan kemungkinan kecepatan transfer lebih cepat. 

Halaman:
1 2
      
