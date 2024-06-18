Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mirip X, YouTube Uji Coba Fitur Catatan pada Video

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |09:57 WIB
Mirip X, YouTube Uji Coba Fitur Catatan pada Video
YouTube. (Foto: Reuters)
JAKARTA - YouTube akan segera mengizinkan pengguna menambahkan 'catatan' yang akan memberikan konteks pada beberapa videonya sebagai bagian dari fitur baru yang awalnya akan diluncurkan di Amerika Serikat (AS), kata Alphabet, perusahaan pemilik pada hari Senin. 

Platform berbagi video itu akan mengundang pengguna dan pembuat konten tertentu, sebagai bagian dari tahap pengujian awal, untuk menulis catatan yang dimaksudkan untuk memberikan "konteks yang relevan, tepat waktu, dan mudah dipahami" pada video. 

Catatan tersebut, misalnya, dapat memperjelas kapan suatu lagu dimaksudkan untuk dijadikan parodi, menunjukkan kapan versi baru dari produk yang sedang diulas telah tersedia, atau memberi tahu pemirsa jika rekaman lama secara keliru digambarkan sebagai peristiwa terkini, demikian dilansir Reuters.  

Fitur ini mirip dengan yang ada pada platform media sosial X yang disebut Catatan Komunitas yang memungkinkan kontributor terpilih menambahkan konteks ke postingan termasuk tag seperti "menyesatkan" dan "di luar konteks". 

Catatan di YouTube ini awalnya akan tersedia di perangkat seluler bagi pengguna di AS dan dalam bahasa Inggris. Pada fase ini, evaluator pihak ketiga akan menilai kegunaan catatan, yang akan membantu melatih sistem, sebelum kemungkinan peluncuran yang lebih luas, kata YouTube. 

(Rahman Asmardika)

      
