HOME OTOTEKNO TECHNO

Tecno Spark 20 Pro Meluncur dengan Kamera 108 MP dan Harga Ramah Kantong

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |18:11 WIB
Tecno Spark 20 Pro Meluncur dengan Kamera 108 MP dan Harga Ramah Kantong
Tecno Spark 20 Pro.
A
A
A

JAKARTATecno resmi meluncurkan perangkat terbarunya Spark 20 Pro. Smartphone ini hadir dengan harga yang menarik, spesifikasi tangguh dan opsi desain berbahan kulit vegan.  

Dilansir GSM Arena, Tecno Spark 20 Pro menggunakan panel LCD FHD 6,78 inci yang besar, dengan kecepatan refresh 120Hz. Perangkat ini ditenagai chipset Dimensity 6080, yang merupakan peningkatan dari dua jajaran Spark 20 Pro lainnya, yang mengandalkan Helio G99 khusus 4G. 

Tecno Spark 20 Pro memiliki 8 GB RAM dengan 256 GB penyimpanan, yang menjadi satu-satunya versi yang ditawarkan.  

Salah satu fitur utamanya adalah kamera utama 108MP. Sensornya berukuran 1/1.67" dan dipasangkan dengan aperture f/1.8. Unit utama dibantu kamera makro 2MP, sedangkan bagian depannya memiliki kamera selfie 8MP. 

Tecno Spark 20 Pro 5G ditenagai baterai 5.000 mAh yang mendukung pengisian daya 33W. Fitur penting lainnya termasuk speaker stereo yang disetel Dolby Atmos dan sistem operasi HIOS 14 berbasis Android 14. 

 

