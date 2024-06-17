Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Photos Perkenalkan Fitur Baru, Bakal Mudahkan Pengguna Atur Penyimpanan Cloud

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |14:44 WIB
JAKARTA - Google Photos akan memperkenalkan fitur yang sangat dinantikan: penghapusan back up secara massal dari perangkat tertentu. Fungsionalitas ini, yang memiliki nama kode “Batalkan pencadangan untuk perangkat ini,” mengatasi masalah umum bagi pengguna dengan perpusatakaan foto cloud yang luas. 

Iterasi Google Photos saat ini memungkinkan pengguna untuk secara selektif memilih folder perangkat mana yang akan dicadangkan (back up). Namun, belum ada mekanisme untuk menghapus cadangan yang ada secara massal dari perangkat tertentu. Fitur mendatang ini mengisi kesenjangan tersebut, memungkinkan pengguna untuk mengelola penyimpanan cloud mereka dengan mudah. 

Dilansir GizChina, meskipun tanggal rilis resmi fitur ini belum diumumkan, aplikasi Google Photos versi 6.87 diperkirakan akan memperkenalkan fungsi ini. Inilah yang dapat diharapkan pengguna: 

  • Penghapusan Selektif: Pengguna kini dapat menghapus semua foto dan video yang sebelumnya dicadangkan dari perangkat tertentu. Hal ini memastikan ruang penyimpanan cloud bebas dari kekacauan sekaligus menjaga salinan yang disimpan secara lokal di perangkat itu sendiri.
  • Kenyamanan bagi Pengguna Pencadangan Otomatis: Fitur ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang memanfaatkan fungsi pencadangan otomatis Google Foto. Ini menyederhanakan pengorganisasian perpustakaan foto dan video yang luas yang mungkin secara tidak sengaja diunggah pengguna ke cloud.
  • Organisasi yang Ditingkatkan untuk Pertukaran Perangkat yang Sering: Individu yang sering berpindah perangkat kini dapat dengan mudah mengelola penyimpanan cloud mereka dengan menghapus cadangan lama dari perangkat sebelumnya. 
 

