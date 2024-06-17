Google Photos Perkenalkan Fitur Baru, Bakal Mudahkan Pengguna Atur Penyimpanan Cloud

JAKARTA - Google Photos akan memperkenalkan fitur yang sangat dinantikan: penghapusan back up secara massal dari perangkat tertentu. Fungsionalitas ini, yang memiliki nama kode “Batalkan pencadangan untuk perangkat ini,” mengatasi masalah umum bagi pengguna dengan perpusatakaan foto cloud yang luas.

Iterasi Google Photos saat ini memungkinkan pengguna untuk secara selektif memilih folder perangkat mana yang akan dicadangkan (back up). Namun, belum ada mekanisme untuk menghapus cadangan yang ada secara massal dari perangkat tertentu. Fitur mendatang ini mengisi kesenjangan tersebut, memungkinkan pengguna untuk mengelola penyimpanan cloud mereka dengan mudah.

Dilansir GizChina, meskipun tanggal rilis resmi fitur ini belum diumumkan, aplikasi Google Photos versi 6.87 diperkirakan akan memperkenalkan fungsi ini. Inilah yang dapat diharapkan pengguna: