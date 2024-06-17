Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Peneliti Kembangkan Teknologi Sinar-X Mini, Bisa Dipasang pada Ponsel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |16:16 WIB
Peneliti Kembangkan Teknologi Sinar-X Mini, Bisa Dipasang pada Ponsel
Ilustrasi. (Foto: Digital Trends)
A
A
A

DALLAS – Para peneliti di University of Texas di Dallas, Amerika Serikat (AS) tengah mengembangkan teknologi yang memungkinkan Anda memiliki penglihatan sinar-X untuk melihat secara tembus panda apa pun yang ada di sekitar. Teknologi yang dikembangkan ini dibuat cukup kecil sehingga dapat dipasang pada ponsel pintar dan mudah diakses.  

"Untuk dapat melihat secara jelas, penglihatan sinar-X adalah sesuatu yang selalu menarik dan menginspirasi," kata Dr. Kenneth O, profesor teknik elektro di UT Dallas dan direktur Texas Analog Center of Excellence, sebagaimana dilansir CBS News. Dr.O menyebut teknologi ini membuat Anda seperti memiliki kekuatan layaknya pahlawan super.  

Teknologi ini telah dilihat digunakan dalam operasi skala besar seperti pemeriksaan keamanan di bandara, namun Dr.O membuat teknologi ini cukup kecil untuk dipasang di telepon dan dapat diakses oleh semua orang. 

“Anda seharusnya dapat memindai secara normal seperti yang Anda lakukan dan dapat dengan mudah menangkap gambarnya,” kata Dr. O. 

Dan tim dari UT Dallas  sebagian besar telah melakukannya. 

Saat ini, prototipe mereka adalah sebuah chip yang membaca benda di balik selembar karton. Namun, ini masih menghadapi masalah karena membutuhkan waktu beberapa jam karena jumlah piksel yang mereka kerjakan.  

Dr. O mengatakan, dengan pendanaan yang tepat, hal ini dapat dilakukan secara instan dan dapat dilakukan melalui ponsel pintar dalam beberapa tahun. 

“Teknologi fundamentalnya ada di sana,” katanya. "Saya benar-benar ingin membuatnya agar dapat dinikmati semua orang." 

 

Halaman:
1 2
      
