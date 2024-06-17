Bocoran Audio dari Stasiun Luar Angkasa Buat Warganet Panik, Ini Penjelasan NASA

JAKARTA - Internet sempat dibuat panik ketika pekan lalu audio feed badan antariksa Amerika Serikat (NASA) dari Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) secara tidak sengaja "salah dialihkan" ke feed publik.

ISS menyiarkan tayangannya secara langsung, termasuk cuplikan dari kamera di dalam dan di luar stasiun. Bahkan, saat itu orang-orang dapat menyaksikan secara langsung para astronot melakukan space walk atau berjalan di luar angkasa.

Kesalahan pada feed yang terjadi pada Rabu, (12/6/2024) itu membuat publik mendengar audio yang terdengar sangat mengkhawatirkan. Dalam feed audio tersebut, yang diasumsikan sebagai kontrol darat yang berkomunikasi dengan ISS, Anda dapat mendengar seorang dokter memberi nasihat tentang keadaan darurat medis kepada salah satu kru yang menderita sakit karena dekompresi.

“Jadi jika kita bisa mengembalikan komandan ke dalam jasnya, menyegelnya (...) untuk perawatan hiperbarik yang sesuai, bagian ketiga untuk oksigen pasca percikan, itu akan menjadi rekomendasi saya,” kata suara tak dikenal yang menawarkan saran medis dalam feed tersebut, sebagaimana dilansir IFL Science "Pahami bahwa ini adalah upaya pengobatan terbaik sehingga apa pun yang dapat Anda lakukan akan lebih baik daripada tidak sama sekali."

"Saya ingin Anda mendapatkan 100 persen O2 yang mengalir melalui masker saat Anda mengenakan pakaian tersebut sebelum menutup pelindung dan memberi tekanan. Saya ingin Anda melakukan pemeriksaan denyut nadi sekali lagi," tambah suara itu.

Meski sempat menimbulkan kepanikan, NASA kemudian segera mengonfirmasi bahwa audio yang terdengar tersebut adalah latihan yang dilakukan di ISS.

“Tidak ada situasi darurat yang terjadi di Stasiun Luar Angkasa Internasional,” jelas NASA dalam pernyataan yang diposting ke X (Twitter).