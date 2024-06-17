WhatsApp Akan Bisa Lakukan Panggilan Video 32 Orang, Dukung Fitur Berbagi Layar

JAKARTA – WhatsApp telah mengumumkan sejumlah peningkatan untuk panggilan videonya. Kini Anda dapat melakukan panggilan video hingga 32 orang di semua perangkat Anda.

Dilansir GSM Arena, fitur lainnya yang ditambahkan adalah panggilan video WhatsApp kini mendukung berbagi layar dengan audio. Terakhir, dengan sorotan pembicara, orang yang berbicara secara otomatis disorot dan muncul pertama kali di layar.

Semua fitur ini dijanjikan akan diluncurkan “dalam beberapa minggu ke depan” untuk semua pengguna WhatsApp. Selain itu, layanan ini mengatakan pihaknya tetap "berfokus tanpa henti pada kualitas audio dan video, untuk panggilan yang lebih jelas di mana pun Anda berada".

Untuk itu, baru-baru ini mereka meluncurkan codec baru yang meningkatkan keandalan panggilan. Hal ini membuat panggilan pada perangkat seluler mendapat manfaat dari peredam bising dan gema yang lebih baik, sekaligus memberikan resolusi panggilan video yang lebih tinggi bagi mereka yang menggunakan koneksi cepat.

Audio secara keseluruhan juga harus lebih tajam, meskipun Anda memiliki konektivitas jaringan yang buruk atau menggunakan perangkat yang lebih lama.

(Rahman Asmardika)