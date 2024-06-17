Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pelat Nomor Langka Ini Terjual dengan Harga Fantastis, Hingga Rp27 Miliar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |19:37 WIB
Pelat Nomor Langka Ini Terjual dengan Harga Fantastis, Hingga Rp27 Miliar
Foto: CarScoops.
A
A
A

MELBOURNE - Pelat nomor yang dapat dikoleksi adalah bisnis besar, dan di Australia, pelat nomor yang sangat berharga baru saja terjual dengan harga AUD2,54 juta (sekira Rp27 miliar).  

Dilansir CarScoops, pelat nomor selebar 4 inci (sekira 10cm) ini terdaftar di negara bagian Victoria dan merupakan ‘pelat warisan' yang berharga. Nomornya '20' dan merupakan salah satu dari 90 pelat warisan dua digit di negara bagian tersebut dan satu dari sembilan yang merupakan nomor bulat. Tampaknya para kolektor menyukai angka bulat. 

Meskipun mungkin tampak gila untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sepasang pelat nomor, hal tersebut telah menjadi bisnis besar dan banyak di antaranya yang nilainya meroket dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya di Australia pelat seperti ini dihargai karena pelat dengan angka rendah juga nilainya melonjak di banyak belahan dunia lainnya. Semakin rendah angkanya, semakin besar nilai pelat tersebut. 

Beberapa tahun yang lalu, pelat nomor ‘20’ bergaya Victoria terlihat pada sebuah Mercedes-Benz C 200 Wagon sederhana, meskipun harganya 50 kali lipat lebih tinggi dari nilai mobil tersebut. 

Ini bukan satu-satunya plat nomor Australia dengan angka rendah yang dijual dalam beberapa bulan terakhir, juga bukan yang termahal. Pada Januari, mungkin pelat paling berharga di negara ini, nomor '1' yang terdaftar di negara bagian New South Wales, dijual seharga AUD12,4 juta (sekira Rp134 miliar), termasuk premi pembeli sebesar 7,5%. Jumlah tersebut cukup untuk membeli sebuah rumah besar di Sydney, salah satu kota termahal di dunia untuk membeli real estate. 

Bagi banyak orang, gagasan menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pelat nomor mungkin tampak tidak masuk akal, tetapi di Australia, hal ini terbukti merupakan investasi yang sangat bagus, sehingga tidak mengherankan mengapa permintaan akan pelat nomor tersebut terus meningkat. 

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/56/3021020/mars-k6rs_large.jpg
Setelah Lebih dari Setahun ‘Sinyal Alien’ dari Mars Akhirnya Berhasil Dipecahkan, Ini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/56/3007665/ruang_uji_anechoic-C0dT_large.jpg
Inilah Tempat Paling Sunyi di Bumi, Saking Sepinya Tak Ada yang Tahan Satu Jam di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/18/2993740/raja-pemilu-india-ini-telah-ikuti-238-kali-pemilihan-dan-selalu-kalah-H2yu2IIrLI.jpg
Raja Pemilu India Ini Telah Ikuti 238 Kali Pemilihan dan Selalu Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/18/2968729/kutukan-zelensky-kembali-muncul-setelah-raja-charles-diumumkan-mengidap-kanker-tuDfWYlu9i.JPG
"Kutukan Zelensky" Kembali Muncul Setelah Raja Charles Diumumkan Mengidap Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/18/2958038/heboh-mayat-hidup-lagi-gara-gara-ambulans-yang-membawanya-hantam-lubang-di-jalanan-rnnrdRPsSD.jpg
Heboh, Mayat Hidup Lagi Gara-Gara Ambulans yang Membawanya Hantam Lubang di Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/18/2950194/kehidupan-peramal-buta-baba-vanga-dari-kehilangan-penglihatan-hingga-tragedi-suami-tLqwJ1gG8y.jpg
Kehidupan Peramal Buta Baba Vanga dari Kehilangan Penglihatan hingga Tragedi Suami
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement