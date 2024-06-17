Pelat Nomor Langka Ini Terjual dengan Harga Fantastis, Hingga Rp27 Miliar

MELBOURNE - Pelat nomor yang dapat dikoleksi adalah bisnis besar, dan di Australia, pelat nomor yang sangat berharga baru saja terjual dengan harga AUD2,54 juta (sekira Rp27 miliar).

Dilansir CarScoops, pelat nomor selebar 4 inci (sekira 10cm) ini terdaftar di negara bagian Victoria dan merupakan ‘pelat warisan' yang berharga. Nomornya '20' dan merupakan salah satu dari 90 pelat warisan dua digit di negara bagian tersebut dan satu dari sembilan yang merupakan nomor bulat. Tampaknya para kolektor menyukai angka bulat.

Meskipun mungkin tampak gila untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sepasang pelat nomor, hal tersebut telah menjadi bisnis besar dan banyak di antaranya yang nilainya meroket dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya di Australia pelat seperti ini dihargai karena pelat dengan angka rendah juga nilainya melonjak di banyak belahan dunia lainnya. Semakin rendah angkanya, semakin besar nilai pelat tersebut.

Beberapa tahun yang lalu, pelat nomor ‘20’ bergaya Victoria terlihat pada sebuah Mercedes-Benz C 200 Wagon sederhana, meskipun harganya 50 kali lipat lebih tinggi dari nilai mobil tersebut.

Ini bukan satu-satunya plat nomor Australia dengan angka rendah yang dijual dalam beberapa bulan terakhir, juga bukan yang termahal. Pada Januari, mungkin pelat paling berharga di negara ini, nomor '1' yang terdaftar di negara bagian New South Wales, dijual seharga AUD12,4 juta (sekira Rp134 miliar), termasuk premi pembeli sebesar 7,5%. Jumlah tersebut cukup untuk membeli sebuah rumah besar di Sydney, salah satu kota termahal di dunia untuk membeli real estate.

Bagi banyak orang, gagasan menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pelat nomor mungkin tampak tidak masuk akal, tetapi di Australia, hal ini terbukti merupakan investasi yang sangat bagus, sehingga tidak mengherankan mengapa permintaan akan pelat nomor tersebut terus meningkat.

(Rahman Asmardika)