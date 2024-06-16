Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Untuk Pertama Kali, Jumlah Pengguna HarmonyOS Huawei Berhasil Lampaui iOS Apple

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |19:12 WIB
Untuk Pertama Kali, Jumlah Pengguna HarmonyOS Huawei Berhasil Lampaui iOS Apple
HarmonyOS. (Foto: Huawei)
BEIJING - Sistem operasi HarmonyOS Huawei telah mencapai sejarah baru di pasar China pada kuartal pertama (Q1) 2024 ini. Menurut data dari firma riset Counterpoint Research, HarmonyOS pada Q1 ini untuk pertama kalinya berhasil melampaui iOS Apple untuk menjadi sistem operasi seluler terbesar kedua di China. 

Dilansir Gizmochina, laporan tersebut menyoroti peningkatan signifikan dalam pangsa pasar HarmonyOS, melonjak dari 8% pada Q1 2023 menjadi 17% pada Q1 2024. Pada periode yang sama, pangsa iOS menurun dari 20% menjadi 16%. 

Ini adalah pertama kalinya sejak kuartal pertama 2019 iOS mengalami penurunan pangsa pasar selama kuartal pertama di China. Laporan tersebut sebagian mengaitkan penurunan ini dengan peluncuran ponsel pintar 5G baru dari Huawei, yang bersaing langsung dengan produk Apple. 

Pertumbuhan HarmonyOS tidak terbatas di China saja. Secara global, pangsa pasarnya meningkat dua kali lipat dari tahun ke tahun, mencapai 4% pada Q1 2024, sementara Android dan iOS mengalami sedikit penurunan dari 78% dan 20% pada Q1 2023 menjadi 77% dan 19%. 

Meskipun demikian, Android berhasil mengalami peningkatan dari bulan ke bulan pada Q1 2024. Namun, pangsa iOS menurun dari 23% pada Q4 2023 menjadi 19% pada Q1 2024. Menurut Counterpoint, penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh fluktuasi musiman yang umum terjadi pada perilisan iPhone. 

 

