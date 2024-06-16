Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tanggapi Rencana Kominfo, Tagar Tolak Blokir Trending di X

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |14:17 WIB
Tanggapi Rencana Kominfo, Tagar Tolak Blokir Trending di X
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA – Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir media sosial X, sebelumnya Twitter, mendapat tanggapan dari warganet. Banyak netizen yang kontra akan rencana tersebut ramai-ramai menyuarakan penolakan mereka melalui tagar yang trending di X.  

Sebagaimana diketahui Kominfo mengancam akan memblokir X lantaran platform milik miliarder Amerika Serikat (AS) Elon Musk itu mengizinkan unggahan konten pornografi dan marak dengan konten judi online. Namun, rencana ini ramai ditolak oleh netizen dan masyarakat.  

Bahkan netizen ramai-ramai serukan tagar tolak blokir X Di media sosial. Tagar tersebut trending di X hingga mencapai 121 ribu postingan.  

Sejumlah netizen merespons rencana pemerintah itu dengan beragam cara, mulai dari mengkritik hingga menyindir Kominfo. Banyak juga yang menilai rencana tersebut sebagai bentuk pengekangan akan kebebasan berpendapat. 

“Sekali hayo isi petisi ini, kalian tidak mau kan tempat yg asik ini di usik #tolakblokirx,” tulis akun @cingre*** 

“Sebenernya mau blokir pornografi atau suara rakyat? Hayo ngaku,” ucap @dreva*** 

“Dear Kominfo @kemkominfo. Aplikasi X isinya bukan cuma orang-orang yang mau liat film porno, tapi banyak hal lain. coba diliat dari sisi positifnya, aplikasi X salah satu tempat untuk menyuarakan keadilan disaat mereka ga mampu buat lapor & memilih untuk ngadu disini,” komentar @dyna*** 

 

Halaman:
1 2
      
