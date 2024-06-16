Hyundai Ungkap Alasan Langsung Jualan Mobil Listrik, Bakal Masuki Pasar Hybrid?

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menjadi brand pertama yang meluncurkan dan memasarkan mobil listrik di Tanah Air dengan Kona dan Ioniq Electric. Namun, di tengah lesunya pasar mobil listrik di Indonesia, apakah Hyundai akan beralih menjual mobil listirk yang memlilki market yang terlihat berkembang?

Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer (COO) PT HMID menjelaskan alasan Hyundai menjual mobil listrik atas dasar aturan yang dikeluarkan pemerintah. Mengingat saat itu tercetus Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia.

Disampaikan Frans, berdasarkan pengalamannya di industri otomotif selama puluhan tahun, kunci untuk sukses ada dua, yakni mengikuti aturan pemerintah dan kesukaan konsumen. Ini yang diterapkan oleh Hyundai, mengingat saat itu belum ada brand yang memasarkan mobil listrik murni di Indonesia.

"Sebenarnya mobil listrik ini ada peraturan pemerintah dulu. Kuncinya kalau mau sukses jualan mobil di Indonesia cuma dua, pertama follow kesukaan konsuman, yang kedua follow regulasi pemerintah. Kalau tidak ikut dua-duanya kita gak bisa jualan," kata Frans saat berkunjung ke Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).

Sebagai gambaran, pemerintah pernah mengeluarkan aturan soal mobil LCGC (Low Cost Green Car) pada 2013, yang diikuti sejumlah brand. Hal tersebut terbukti meningkatkan penjualan, dari yang awalnya hanya ratusan ribu, bisa sampai jutaan unit per tahun.

Oleh sebab itu, Frans merasa langkah yang dilakukan Hyundai sudah tepat untuk langsung memasarkan mobil listrik di Indonesia, tanpa terlebih dahulu menjual mobil hybrid. Hal ini juga dilakukan untuk memancing pabrikan lain agar bisa memperkenalkan dan menjual mobil listriknya.