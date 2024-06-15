Ini 5 Kabupaten Pemilik PO Bus Terbanyak di Jawa Tengah

Ini 5 kabupaten pemilik bus terbanyak di Jawa Tengah. (Ilustrasi/Ist)

JAKARTA - Bus merupakan salah satu transportasi yang cukup diminati di Indonesia. Selain harga yang terjangkau, bus menawarkan pengalaman yang berbeda.

Selain itu, bus memiliki rute beragam, bisa bertujuan antar daerah atau antar provinsi. Ini alasan mengapa bus masih diminati hingga saat ini.

Karena itu, tak heran banyak daerah memiliki beragam PO bus, termasuk di wilayah Jawa Tengah.

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah (Jateng) pada 2023, ada sejumlah wilayah memiliki armada bus terbanyak. Berikut daftarnya :

1. Wonosobo

Wonosobo ada di urutan pertama jumlah bus terbanyak dengan 320 unit dari 11 PO Bus.

2. Banyumas

Berikutnya adalah Banyumas. Di Banyumas terdapat 311 unit bus. Sementara jumlah PO Bus di Banyumas, yakni sebanyak 15.