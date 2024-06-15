Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini 5 Kabupaten Pemilik PO Bus Terbanyak di Jawa Tengah

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Sabtu, 15 Juni 2024 |19:29 WIB
Ini 5 Kabupaten Pemilik PO Bus Terbanyak di Jawa Tengah
Ini 5 kabupaten pemilik bus terbanyak di Jawa Tengah. (Ilustrasi/Ist)
JAKARTA Bus merupakan salah satu transportasi yang cukup diminati di Indonesia. Selain harga yang terjangkau, bus menawarkan pengalaman yang berbeda.

Selain itu, bus memiliki rute beragam, bisa bertujuan antar daerah atau antar provinsi. Ini alasan mengapa bus masih diminati hingga saat ini.

Karena itu, tak heran banyak daerah memiliki beragam PO bus, termasuk di wilayah Jawa Tengah. 

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah (Jateng) pada 2023, ada sejumlah wilayah memiliki armada bus terbanyak. Berikut daftarnya : 

1. Wonosobo 

Wonosobo ada di urutan pertama jumlah bus terbanyak dengan 320 unit dari 11 PO Bus. 

2. Banyumas 

Berikutnya adalah Banyumas. Di Banyumas terdapat 311 unit bus. Sementara jumlah PO Bus di Banyumas, yakni sebanyak 15. 

 

Halaman:
1 2
      
