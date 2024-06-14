Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download Minecraft 1.19 APK Free untuk Android

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |08:05 WIB
Link Download Minecraft 1.19 APK Free untuk Android
JAKARTA - Minecraft selalu menjadi pilihan penggemar game yang populer dimainkan oleh berbagai kalangan masyarakat di penjuru dunia. Ini tak mengherankan, sebab game buatan Mojang Studios ini membuat pemain dapat berkreasi dengan imajinasinya masing-masing. 

Minecraft mengambil konsep permainan sandbox atau openspace 3 dimensi yang dimana pemain dapat bebas menjelajah dunia Minecraft yang luas. Disisi lain, pemain juga dapat melakukan berbagai kegiatan mulai dari membangun rumah, bertani, melawan monster, bertahan hidup dan masih banyak lagi kegiatan yang menarik.  

Salah satu versi yang dikeluarkan Mojang studios adalah Minecraft 1.19, sebenarnya Minecraft ini merupakan versi Java Edition dan diperuntukkan bagi pengguna PC. Namun jangan khawatir sebab kalian dapat mengunduhnya sebagai file APK (Android Package) dengan gratis untuk merasakan berbagai fitur baru hingga berbagai mode menarik untuk dicoba.  

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah fitur-fitur pembaruan baru di Minecraft 1.19 APK Free untuk Android: 

  • Bioma baru, dalam Minecraft 1.19, terdapat wilayah baru yang disebut “Deep Dark” yang gelap dan misterius dan dapat ditemukan di goa kedalaman tanah serta banyak monster berbahaya di dalamnya.  
  • Monster atau Mahluk baru. Warden adalah mahluk kuat berbahaya yang muncul di bioma Deep Dark, lalu ada hewan baru yaitu katak, hingga Allay yaitu mahluk yang dapat membantu pemain dalam optimalisasi pengumpulan item.  
  • Minecraft 1.19 juga hadir dengan balok dan item baru yang dapat dicoba, mulai dari Skulk Blocks, Mangrove Wood, Mud Block atau balok lumpur dan sebagainya. 
  • Ancient Cities adalah struktur baru di bioma deep dark yang dapat memunculkan loot berharga namun perlu waspada karena tempat tersebut dijaga oleh Warden. 
  • Perubahan katalis pada Sculk (Sculk Catalysts akan menjatuhkan 5 XP, bukan 20 XP) 
  • Penambahan status kepercayaan obrolan, menambahkan opsi pelaporan pemain dan pembaruan serta optimalisasi perbaikan pada Minecraft lainnya. 

Berikut adalah link Minecraft 1.19 APK Free untuk android

 

