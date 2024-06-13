Link Download Musik MP3 YouTube Gratis

JAKARTA - Saat ini, mendengarkan musik adalah salah satu kegiatan yang menghibur dan dapat mengisi waktu luang dikala kondisi sedang lelah atau penat. Hal ini terjadi karena industri musik sedang berkembang dan banyak seniman musik menghasilkan lagu yang menyenangkan dan nyaman untuk didengar.

Selain itu, banyak platform musik yang menyediakan jutaan lagu dengan beragam genre yang dapat didengar penggunanya kapan pun. Bahkan banyak dari pengguna platform layanan streaming musik memilih untuk mengunduh musik tersebut sebagai alternatif mendengarkan lagu favoritnya tiap saat.

Namun sayang banyak dari platform musik tidak menyediakan fitur unduh musik MP3 agar langsung tersimpan di perangkat dan bahkan mengharuskan pengguna untuk berlangganan terlebih dahulu.

Berbicara mengenai hal tersebut, tentu tak perlu khawatir, sebab ada banyak link untuk download Musik MP3 populer termasuk jutaan musik di platform Youtube yang dapat kalian unduh dengan gratis.

Berikut adalah link download musik MP3 Youtube Gratis

1. Jamendo Music

Jamendo Music merupakan website penyedia layanan streaming musik yang legal untuk diakses. Platform ini menyediakan beragam lagu dan genre yang dapat diunduh secara gratis dan memiliki lisensi resmi di setiap lagunya.

Website ini juga menyediakan wadah bagi artis independent untuk mempromosikan musik mereka. Bahkan banyak musik MP3 Youtube yang populer dapat kalian cari dengan mudah disini. Berikut link website Jamendo Music: https://www.jamendo.com/

2. Free Music Archive (FMA)

Free Music Archive menyediakan akses pada ratusan ribu lagu dari berbagai genre, mulai dari: pop, hip-hop, rock, jazz, elektronik dan sebagainya.

Platform ini juga menawarkan berbagai lagu yang gratis dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan secara legal seperti video Youtube, Film dan sebagainya. Berikut adalah link website Free Music Archive (FMA): https://freemusicarchive.org/