Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download Musik MP3 YouTube Gratis

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 13 Juni 2024 |23:52 WIB
Link Download Musik MP3 YouTube Gratis
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Saat ini, mendengarkan musik adalah salah satu kegiatan yang menghibur dan dapat mengisi waktu luang dikala kondisi sedang lelah atau penat. Hal ini terjadi karena industri musik sedang berkembang dan banyak seniman musik menghasilkan lagu yang menyenangkan dan nyaman untuk didengar. 

Selain itu, banyak platform musik yang menyediakan jutaan lagu dengan beragam genre yang dapat didengar penggunanya kapan pun. Bahkan banyak dari pengguna platform layanan streaming musik memilih untuk mengunduh musik tersebut sebagai alternatif mendengarkan lagu favoritnya tiap saat. 

Namun sayang banyak dari platform musik tidak menyediakan fitur unduh musik MP3 agar langsung tersimpan di perangkat dan bahkan mengharuskan pengguna untuk berlangganan terlebih dahulu.  

Berbicara mengenai hal tersebut, tentu tak perlu khawatir, sebab ada banyak link untuk download Musik MP3 populer termasuk jutaan musik di platform Youtube yang dapat kalian unduh dengan gratis.  

Berikut adalah link download musik MP3 Youtube Gratis 

1. Jamendo Music 

Jamendo Music merupakan website penyedia layanan streaming musik yang legal untuk diakses. Platform ini menyediakan beragam lagu dan genre yang dapat diunduh secara gratis dan memiliki lisensi resmi di setiap lagunya.  

Website ini juga menyediakan wadah bagi artis independent untuk mempromosikan musik mereka. Bahkan banyak musik MP3 Youtube yang populer dapat kalian cari dengan mudah disini. Berikut link website Jamendo Music: https://www.jamendo.com/  

  

2. Free Music Archive (FMA) 

Free Music Archive menyediakan akses pada ratusan ribu lagu dari berbagai genre, mulai dari: pop, hip-hop, rock, jazz, elektronik dan sebagainya.  

Platform ini juga menawarkan berbagai lagu yang gratis dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan secara legal seperti video Youtube, Film dan sebagainya.  Berikut adalah link website Free Music Archive (FMA): https://freemusicarchive.org/  

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement