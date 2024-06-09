BAW Luncurkan 212, Mobil China Alternatif Jeep Wrangler dan Ford Bronco

JAKARTA - Mobil-mobil China telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan meskipun sebagian besar terlihat unik, beberapa masih menyerupai model alternatifnya di Barat. Salah satu mobil yang masih memiliki kemiripan yang jelas itu adalah BAW 212.

BAW yang merupakan singkatan dari Beijing Auto Works adalah merek yang pernah menjadi bagian dari BAIC tetapi menjadi merek independen pada 2020. Perusahaan ini telah membuat BJ212 asli sejak tahun 1960-an dan akhirnya meluncurkan model generasi berikutnya.

BAW 212 yang memiliki tampilan seperti persilangan antara Jeep Wrangler, Ford Bronco, dan Land Rover Defender dan akan diluncurkan di pasar China pada paruh kedua tahun ini.

Foto model entry-level dan versi andalan telah dirilis. Bagian depan model dasar didominasi oleh bemper plastik hitam besar dan lengkungan roda hitam, seperti yang ditemukan pada Wrangler. BAW juga membekali 212 baru dengan lampu depan LED bulat dan gril sederhana dengan tiga bilah horizontal besar. Off-roader ini juga dilengkapi lampu mengemudi di panel depan sisi pengemudi.

Dilansir Carscoop, mobil berdimensi panjang 4.705 mm (185,2 inci), lebar 1.895 mm (74.6 inci), dan tinggi 1.936 mm (72.6 inci) ini memiliki satu set ban segala medan berwarna hitam dan perak. BAW 212 juga dilengkapi kaca spion dan gagang pintu yang besar dan tampak kokoh serta dilengkapi dengan tangga samping dan penutup lumpur, serta pembawa roda cadangan dan lampu belakang melingkar di bagian belakang.

Versi flagship mobil ini, yang dikenal dengan nama BAW 212 Special Edition, menampilkan bumper depan yang unik dan gril yang berbeda. Produsen mobil tersebut juga melengkapinya dengan velg baru yang dibalut ban BFGoodrich serta snorkel, hood scoop kecil, dan wheel arch yang dicat. 212 generasi kedua ini memiliki bobot yang besar dan kuat yaitu 2.150 kg (4.739 lbs).