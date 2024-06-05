Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Nonton Video Viral di X Atau Twitter

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |22:29 WIB
Cara Nonton Video Viral di X Atau Twitter
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Twitter atau yang dikenal sekarang X, adalah salah satu platform media sosial yang populer digunakan hingga saat ini. Salah satu alasan populer karena Twitter memiliki keunggulan untuk menyediakan banyak informasi secara real-time terkait suatu kejadian, berita dan lain-lain.  

Tak mengherankan bila kecepatan informasi tersebut menciptakan banyak konten video menjadi panas dan viral hanya dengan platform Twitter. Dengan interaksi tiap pengguna, tindakan retweet hingga likes dapat menarik perhatian ke jutaan pengguna untuk menonton konten video yang sedang viral tersebut.   

Dengan beragamnya video viral di Twitter, tentu membuat banyak penggemar media sosial ingin merasakan juga bagaimana dapat menonton banyak video viral yang sedang trending di platform X Twitter. Tidak perlu khawatir, sebab caranya pun cukup mudah untuk diakses dan hanya membutuhkan aplikasi atau website resmi X Twitter itu sendiri.  

Dilansir dari berbagai sumber Rabu (5/6/2024) Berikut adalah cara nonton video viral di X Twitter: 

Sebelum mencari dan menonton berbagai konten video viral di platform ini, tentu perlu diperhatikan untuk mengaktifkan fitur menampilkan media yang mengandung konten sensitif, berikut langkah-langkahnya: 

  • Buka aplikasi Twitter di ponsel, atau bagi pengguna PC buka situs web Twitter di Twitter.com. 
  • Sebelumnya, harap masukkan username dan password untuk masuk ke akun Twitter kalian.  
  • Pada tampilan awal, klik menu profil di kiri atas dengan ikon lingkaran, lalu pilih opsi “pengaturan & dukungan” dan klik pada menu “pengaturan dan privasi” 
  • Setelah terlihat, terdapat beberapa menu, klik pada tulisan “privasi dan keamanan” lalu selanjutnya pilih pada menu “konten yang anda lihat” 
  • Setelah muncul sebuah tampilan, terdapat opsi dengan tulisan “tampilkan media yang mungkin mengandung konten sensitif”, geser ikon lingkaran ke arah kanan untuk mengaktifkannya. 
  • Lalu dibawah opsi tersebut, klik pada menu “pengaturan pencarian” dan matikan fitur “sembunyikan konten sensitive” 
  • Lalu video-video yang  dilarang  karena konten sensitif akan muncul di pencarian kalian.
     

