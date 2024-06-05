Cara Nonton Video Viral di X Atau Twitter

JAKARTA - Twitter atau yang dikenal sekarang X, adalah salah satu platform media sosial yang populer digunakan hingga saat ini. Salah satu alasan populer karena Twitter memiliki keunggulan untuk menyediakan banyak informasi secara real-time terkait suatu kejadian, berita dan lain-lain.

Tak mengherankan bila kecepatan informasi tersebut menciptakan banyak konten video menjadi panas dan viral hanya dengan platform Twitter. Dengan interaksi tiap pengguna, tindakan retweet hingga likes dapat menarik perhatian ke jutaan pengguna untuk menonton konten video yang sedang viral tersebut.

Dengan beragamnya video viral di Twitter, tentu membuat banyak penggemar media sosial ingin merasakan juga bagaimana dapat menonton banyak video viral yang sedang trending di platform X Twitter. Tidak perlu khawatir, sebab caranya pun cukup mudah untuk diakses dan hanya membutuhkan aplikasi atau website resmi X Twitter itu sendiri.

Dilansir dari berbagai sumber Rabu (5/6/2024) Berikut adalah cara nonton video viral di X Twitter:

Sebelum mencari dan menonton berbagai konten video viral di platform ini, tentu perlu diperhatikan untuk mengaktifkan fitur menampilkan media yang mengandung konten sensitif, berikut langkah-langkahnya: