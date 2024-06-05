Subaru Suntik Mati BRZ di Jepang, Siapkan Model Baru?

JAKARTA - Subaru mengumumkan menghentikan produksi BRZ Model Year 2024 di Jepang. Stok yang masih tersisa di pasar domestik tetap dijual untuk umum.

Kendati stok BRZ masih tersedia untuk pasar lokal, tapi langkah ini berdampak pada ketersediaan sportscar tersebut di pasar lain, seperti di Amerika Utara. Pasalnya, sejumlah negara masih impor BRZ sepenuhnya dari Jepang.

"Model saat ini, karena penghentian produksi, hanya akan tersedia di sejumlah dealer," bunyi keterangan resmi Subaru seperti dikutip dari Carscoops, Rabu (5/6/2024).

Meski kabar ini cukup meresahkan para pencinta BRZ, Subaru secara khusus menginformasikan akan ada model baru. Versi terbaru ini dijadwalkan debut pada awal Juli 2024.

Sebagai informasi, Subaru BRZ generasi kedua yang diluncurkan pada 2021 bersama dengan Toyota GR86, telah menerima pembaruan bertahap di Jepang. Ini termasuk lampu diperbarui pada 2022, dan fitur keselamatan tambahan yang disematkan ke varian transmisi manual pada 2023.

Subaru dikabarkan bersiap meluncurkan BRZ model tahun 2025 yang diperbarui untuk pasar domestik pada Juli 2024. Pembaruan ini diharapkan bersifat minor, dengan fokus pada fitur ketimbang perubahan signifikan pada desain eksterior atau interior mobil.

BRZ versi manual 6-percepatan akan mendapatkan mode Sport, yang sebelumnya disediakan hanya untuk model transmisi otomatis. Pembaruan ini akan memberikan akses ke pengaturan throttle yang diubah, mengikuti masukan dari seri balap Super Taikyu. Selain itu, bakal disematkan kontrol suara aktif yang secara otomatis menyesuaikan berdasarkan mode berkendara yang dipilih.

