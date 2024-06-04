Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gelar Media Trip, Axioo Perlihatkan Pembuatan Laptop Lokal

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |22:12 WIB
Gelar Media Trip, Axioo Perlihatkan Pembuatan Laptop Lokal
Pabrik pembuatan laptop lokal Axioo. (Foto: Hantoro/Okezone)
A
A
A

AXIOO memperlihatkan pembuatan laptop lokal dalam gelaran media trip di usianya yang sudah mencapai 30 tahun. Merek IT nasional di bawah naungan PT Tera Data Indonusa Tbk ini memiliki pabrik dan pusat RnD di wilayah Cakung, Jakarta Timur.

Di pabrik Axioo itu menjadi tempat pembuatan sejumlah tipe perangkat IT, mulai laptop, komputer all in one, hingga layar LCD. Tidak tanggung-tanggung, target pembuatannya mencapai 350 unit per hari.

Laptop Axioo. (Foto: Hantoro/Okezone)

Disebutkan bahwa pembuatan perangkat IT tersebut untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi. Di antaranya untuk produk Axioo Hype Series hingga laptop Pongo.

"Axioo dan Pongo ke depannya akan terus mengeluarkan jajaran produk baru sesuai kebutuhan pasar. Kedua merek ini kami harapkan menjadi pilihan terbaik untuk anak muda, pekerja profesional, gamer untuk bisa meningkatkan produktivitas sehari-hari," ungkap Vice President Business Development and Strategic Partnerships PT Tera Data Indonusa Tbk Timmy Theopelus di Jakarta, Selasa (4/6/2024). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/57/3024356/jkt48_jadi_brand_ambassador_axioo-yo5A_large.jpg
Sasar Gen Z, Axioo Gandeng JKT48 sebagai Brand Ambassador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/57/3018024/axioo_class_program_di_smk_pertiwi_kuningan-S1Ur_large.jpg
Melihat Siswa-siswi SMK Pertiwi Kuningan Jago IT Melalui Axioo Class Program
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/57/2993486/pongo_760_v2-iFlk_large.jpg
Axioo Hadirkan Laptop Gaming Pongo 760 V2, Intip Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/57/2963651/luncurkan-lini-laptop-hype-series-axioo-usung-visi-jembatani-gap-teknologi-di-indonesia-xfoEDDhKkT.jpg
Luncurkan Lini Laptop Hype Series, Axioo Usung Visi Jembatani Gap Teknologi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/06/57/1534265/usung-ponsel-kamera-axioo-m5c-saingi-polytron-prime-7s-FjuC2XbrfY.jpg
Usung Ponsel Kamera, Axioo M5C Saingi Polytron Prime 7S
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/05/57/1456353/axioo-hadirkan-notebook-mybook-XtuXNxqYIy.jpg
Axioo Hadirkan Notebook MyBook
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement