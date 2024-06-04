Gelar Media Trip, Axioo Perlihatkan Pembuatan Laptop Lokal

AXIOO memperlihatkan pembuatan laptop lokal dalam gelaran media trip di usianya yang sudah mencapai 30 tahun. Merek IT nasional di bawah naungan PT Tera Data Indonusa Tbk ini memiliki pabrik dan pusat RnD di wilayah Cakung, Jakarta Timur.

Di pabrik Axioo itu menjadi tempat pembuatan sejumlah tipe perangkat IT, mulai laptop, komputer all in one, hingga layar LCD. Tidak tanggung-tanggung, target pembuatannya mencapai 350 unit per hari.

Disebutkan bahwa pembuatan perangkat IT tersebut untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi. Di antaranya untuk produk Axioo Hype Series hingga laptop Pongo.

"Axioo dan Pongo ke depannya akan terus mengeluarkan jajaran produk baru sesuai kebutuhan pasar. Kedua merek ini kami harapkan menjadi pilihan terbaik untuk anak muda, pekerja profesional, gamer untuk bisa meningkatkan produktivitas sehari-hari," ungkap Vice President Business Development and Strategic Partnerships PT Tera Data Indonusa Tbk Timmy Theopelus di Jakarta, Selasa (4/6/2024).