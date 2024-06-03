Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Dorong Revolusi Digital Pendidikan, Hypernet Technologies Gandeng Huawei dan Zoom

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |18:00 WIB
Dorong Revolusi Digital Pendidikan, Hypernet Technologies Gandeng Huawei dan Zoom
Hypernet Technologies gandeng Huawei dan Zoom dukung revolusi digital pendidikan. (Foto: dok Hypernet Technologies)
A
A
A

JAKARTA - Hypernet Technologies kembali menggelar acara Meet Eat Inspire (MENS) bertajuk ‘Accelerate Digital Transformation for Smart Education’ di Seribu Rasa Gunawarman, Jakarta Selatan pada Rabu (29/5/2024).

Meet Eat Inspire (MENS) kali ini digelar dengan mengundang tiga orang pembicara yang ahli di bidangnya, yakni Dwi Permadi selaku Retail & Education SBP Unit Head Hypernet Technologies, Ivan Hidayat selaku Solution Expert Huawei Indonesia, dan Santoso selaku Partner Solution Engineer Zoom.

Diskusi mengenai transformasi digital di dunia pendidikan dibuka oleh pemaparan dari Huawei Indonesia. Menurut Ivan, adopsi digital oleh para tenaga pendidik di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini lantaran adanya kurangnya pengetahuan dan kemauan para pendidik untuk mengadopsi teknologi digital di ruang kelas.

Dengan teknologi yang semakin maju dan berkembang, Ivan meyakini bahwa dunia pendidikan juga harus beradaptasi dan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Salah satunya dengan menerapkan konsep smart classroom, hybrid learning classroom, dan collaborative classroom lewat penggunaan IdeaHub sebagai papan tulis canggih.

“Kita harus bersama-sama membangun ekosistem digital. Bisa dimulai dari jenjang yang paling dasar yakni Sekolah Dasar (SD) sampai ke perguruan tinggi,” ujar Ivan.

