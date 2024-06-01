Hyundai Luncurkan Palisade XRT, Harganya Mulai dari Rp1,079 Miliar

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi memperkenalkan New Palisade XRT dengan penyegaran eksterior. Palisade XRT dibanderol mulai dari Rp1,079 miliar (on the road Jakarta).

“Palisade telah sukses memimpin pasar premium SUV selama tiga tahun terakhir, dengan penjualan yang terus meningkat," ujar President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Woojune Cha, dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/6/2024).

Sebagai apresiasi kepada konsumen atas respons luar biasa terhadap Palisade, ia mengatakan, pihaknya menghadirkan varian Palisade XRT yang mengusung pembaruan desain eksterior.



"Kehadiran Palisade XRT sekaligus menegaskan posisi Hyundai sebagai game changer di sektor otomotif Indonesia yang terus berinovasi di setiap segmen kendaraan,” ujarnya.



Palisade XRT mengusung eksterior yang gagah dengan penambahan detail fungsional hingga aksen gahar. Palisade XRT diklaim cocok bagi pencinta kendaraan baik di jalanan perkotaan ataupun off-road. Pengguna pun bisa berkendara di dalam kota maupun menjalani petualangan road trip dengan Palisade XRT.

Ubahan pada eksterior Palisade XRT meliputi Front Lower Bumper, Rear Lower Bumper, Dark Roof Rack/Rail, 20-inch Dark Wheels, Lower Door Garnish, serta Liftgate Badge



Keunikan lain dari Palisade XRT adalah dark finish pada grille yang mempertegas kesan kokoh. Alterasi ini berpadu dengan fitur Parametric Hidden-Type DRL yang membuat grille dan lampu terintegrasi penuh sehingga lampu tidak terlihat saat keadaan mobil mati.

Hyundai Palisade XRT (Okezone/Erha)

Secara dimensi, Palisade XRT memiliki panjang 4.995 mm, lebar 1.975 mm, dan tinggi 1.750 mm.

Sementara untuk interior, Palisade XRT dilengkapi Ventilated Seat dan Heated Seat di baris depan dan kedua yang membuat suhu kursi bisa diatur agar terasa lebih sejuk atau hangat. Palisade XRT juga dilengkapi Dual Sunroof.

Palisade XRT turut dilengkapi TFT Color Touch Display Audio 12,3 inci dengan konektivitas ke smartphone untuk akses layanan yang mudah dan lengkap.

Untuk dapur pacunya, Palisade XRT dibekali mesin R. 2.2 L CRDI in-line 4 Cylinders Turbocharged serta 8-speed automatic transmission system yang menghasilkan tenaga maksimum 200 PS/3.800 rpm dan torsi maksimum 440 Nm/1.750–2.750 rpm.