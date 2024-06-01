Tiggo 5X Kena Recall di Filipina, Chery Tunda Launching di Indonesia?

JAKARTA - Chery Tiggo 5X Pro terdampak penarikan kembali (recall) di Filipina imbas masalah as roda belakang. Apakah ini berdampak terhadap Chery Tiggo 5X di Indonesia?



Diketahui, PT Chery Sales Indonesia (CSI) telah memperkenalkan Tiggo 5X pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 lalu. Namun, Chery Indonesia belum meluncurkan Tiggo 5X Pro.

Head of Brand PT CSI, Rifkie Setiawan, memastikan pihaknya tidak menunda peluncuran Tiggo 5X Pro, meski baru-baru ini ada kasus recall di Filipina.



"Enggak sih lebih ke tempat. Launching Tiggo 5x insya Allah pertengahan Juni," kata Rifkie kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/5/2024).



Dengan adanya recall di Filipina, ia memastikan Tiggo 5X di Indonesia akan diperiksa lebih ketat sebelum diluncurkan.



"Kalau Tiggo 5X kan kita belum launching. Jadi buat di Indonesia sih saya rasa aman. Kalau di beberapa negara sudah ditemukan, kalau di sini kita lebih aware saja. Jadi kita punya keuntungan untuk bisa lebih ketat dalam QC (quality control-red), apalagi dalam hal-hal tertentu," tuturnya.



