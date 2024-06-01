Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tiggo 5X Kena Recall di Filipina, Chery Tunda Launching di Indonesia?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |16:07 WIB
Tiggo 5X Kena Recall di Filipina, Chery Tunda Launching di Indonesia?
Tiggo 5X kena recall di Filipna, Chery tunda launching di Indonesia? (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Chery Tiggo 5X Pro terdampak penarikan kembali (recall) di Filipina imbas masalah as roda belakang. Apakah ini berdampak terhadap Chery Tiggo 5X di Indonesia? 


Diketahui, PT Chery Sales Indonesia (CSI) telah memperkenalkan Tiggo 5X pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 lalu. Namun, Chery Indonesia belum meluncurkan Tiggo 5X Pro.

Head of Brand PT CSI, Rifkie Setiawan, memastikan pihaknya tidak menunda peluncuran Tiggo 5X Pro, meski baru-baru ini ada kasus recall di Filipina. 


"Enggak sih lebih ke tempat. Launching Tiggo 5x insya Allah pertengahan Juni," kata Rifkie kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/5/2024). 


Dengan adanya recall di Filipina, ia memastikan Tiggo 5X di Indonesia akan diperiksa lebih ketat sebelum diluncurkan. 


"Kalau Tiggo 5X kan kita belum launching. Jadi buat di Indonesia sih saya rasa aman. Kalau di beberapa negara sudah ditemukan, kalau di sini kita lebih aware saja. Jadi kita punya keuntungan untuk bisa lebih ketat dalam QC (quality control-red), apalagi dalam hal-hal tertentu," tuturnya. 


 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/15/3185387/chery_tiggo_8_csh_varian_comfort_dan_awd-gYjA_large.jpg
2 Varian Baru Chery Tiggo 8 CSH Meluncur, Intip Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183910/chery_fulwin_x3l_gagal_taklukkan_999_anak_tangga_gunung_tianmen-d6P4_large.jpg
Viral SUV Chery Gagal Tiru Range Rover Taklukkan Tanjakan Ekstrem, Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/15/3182304/chery_tiggo_cross_csh_hybrid-GOzW_large.jpg
Ketiga di ASEAN, Pabrik Chery di Indonesia Jadi Basis Produksi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/15/3181216/chery_tiggo_cross-bY4Q_large.jpg
Chery Bakal Bangun Pabrik di Indonesia Tahun ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179355/penyerahan_tiggo_cross_csh-Cmge_large.jpg
Chery Serahkan 1.000 Tiggo Cross CSH ke Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/15/3171916/chery_tiggo_8_csh-KRhL_large.jpg
Viral Tiggo 8 CSH Mati Mendadak, Chery Ungkap Penyebabnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement