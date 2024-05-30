Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pengguna WhatsApp Kini Bisa Update Status dengan Rekaman Suara Berdurasi Hingga Satu Menit

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |07:05 WIB
Pengguna WhatsApp Kini Bisa Update Status dengan Rekaman Suara Berdurasi Hingga Satu Menit
WhatsApp. (Foto: Reuters)
JAKARTA - WhatsApp telah merilis fitur baru yang memungkinkan pengguna merekam pembaruan status (update status) catatan suara dengan durasi hingga satu menit.  

Dilansir GSM Arena, WhatsApp sebelumnya telah memiliki fitur untuk berbagi video berdurasi hingga satu menit melalui pembaruan status, dan sekarang durasi yang sama dapat digunakan untuk catatan suara yang masuk ke status Anda. 

Ini merupakan peningkatan yang cukup besar karena sebelumnya jika Anda ingin membagikan catatan suara ke halaman Status Anda, durasinya harus 30 detik atau kurang. Jadi, secara efektif pengguna kini punya waktu dua kali lipat lebih lama untuk merekam pembautan status suara mereka.  

Fitur baru ini akan diluncurkan pada versi terbaru WhatsApp di iOS dan Android. Perlu dicatat bahwa aplikasi versi terbaru ini tidak hanya diperlukan untuk membuat catatan suara yang lebih panjang, tetapi juga untuk mendengarkannya. 

WhatsApp baru-baru ini tampaknya sangat berniat untuk meningkatkan fitur Status, jadi jangan heran jika akan ada tambahan baru di masa mendatang. 

(Rahman Asmardika)

      
