Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ternyata Segini Pajak Mobil Rolls-Royce di Indonesia

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |19:17 WIB
Ternyata Segini Pajak Mobil Rolls-Royce di Indonesia
Pajak mobil Rolls-Royce Ghost. (Ilustrasi)
A
A
A

JAKARTA - Mobil mewah memiliki pajak yang tidak murah. Hal ini perlu diperhatikan jika ingin memiliki mobil mewah. 

Salah satu mobil mewah adalah produksi Rolls-Royce. Mobil dari pabrikan Inggris sempat ramai dibicarakan publik.

Lantas berapa pajak mobil Rolls Royce Ghost? Untuk tahun pertama, pajak yang harus dibayar adalahRp2,48 miliar. Tahun kedua pajaknya mencapai Rp340,19 juta. Sementara pada tahun ketiga hanya Rp289,84 juta. Lalu di tahun keempat Rp245,84 juta.


Sedangkan harga terkini Rolls-Royce Ghost di Indonesia mencapai Rp18 miliar untuk varian terendah hingga Rp25 miliar untuk varian tertinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/07/31/213/243684/35X3SpMviQ.jpg
Krisis, Laba Rolls-Royce Naik Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183345//samsat-uCVk_large.jpg
Syarat dan Cara Bayar Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3174980//bapenda_balik_nama_kendaraan-7IhL_large.jpg
Baru Balik Nama Kendaraan? Cek Aturan Terbaru Soal Keringanan Pajaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613//giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/52/3164115//rolls_royce-PTSt_large.jpg
Kisah Pelukis Garis-Garis Halus di Mobil Rolls-Royce, Dibayar Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/320/3141635//jasa_raharja-CS2G_large.jpg
Masyarakat Makin Tertib Bayar Pajak, Risiko Kecelakaan Menurun! 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement