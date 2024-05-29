Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Kian Mahal, Usia Rata-Rata Mobil Terus Meningkat 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |20:22 WIB
Harga Kian Mahal, Usia Rata-Rata Mobil Terus Meningkat 
Harga kian mahal, usia rata-rata mobil terus meningkat. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Usia rata-rata mobil di jalanan Amerika Serikat (AS) kembali meningkat lagi hingga memecahkan rekor yakni 12,6 tahun. 

Melansir Carscoops, Rabu (29/5/2024), peningkatan ini disebabkan sejumlah faktor, termasuk dampak pandemi Covid-19 yang berkelanjutan, harga mobil baru yang lebih mahal, dan keengganan konsumen beralih ke kendaraan listrik.

Ini adalah tahun ketujuh berturut-turut saat usia rata-rata mobil di AS meningkat. Selain rata-rata usia kendaraan yang semakin tua, hanya 35 persen mobil yang beroperasi termasuk dalam kategori usia 1-5 tahun. Dengan tercatatnya 88 juta kendaraan, jumlah tersebut turun sekitar dua juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah total kendaraan di jalanan Amerika meningkat 2 juta menjadi 286 juta. Itu karena semakin banyak orang yang menunda untuk membuang mobil mereka. 

Studi yang dilakukan S&P Global Mobility memperkirakan, kendaraan yang berada di “tempat penjualan purnajual” antara usia enam dan 14 tahun akan terus meningkatkan usia rata-rata mobil.

Meskipun hal ini mungkin bukan kabar baik untuk produsen mobil, tapi ini pertanda baik bagi industri purnajual. Perusahaan tersebut mengharapkan peluang terbuka bagi perusahaan di sektor purnajual dan layanan kendaraan di AS. Itu karena jumlah perbaikan diperkirakan akan meningkat seiring bertambahnya usia kendaraan.

Sejak 2020, 27 juta mobil dan 26 juta truk ringan telah dihilangkan. Bandingkan dengan 13 juta mobil penumpang baru yang terdaftar versus jumlah yang jauh lebih besar yaitu 45 juta pendaftaran truk ringan baru. 

 

