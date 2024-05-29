Spesifikasi Infinix Note 12, HP Terjangkau dengan Kemampuan Multitasking

JAKARTA-Dalam era digital saat ini, kebutuhan untuk perangkat seluler yang tangguh dan terjangkau semakin meningkat. Infinix, salah satu merek ponsel terkemuka, telah merespons permintaan ini dengan meluncurkan Infinix Note 12.

Infinix pabrikan smartphone asal Hongkong ini memang hadir dengan produk yang memberikan harga jual yang sangat murah jika dibandingkan dengan competitor pada kelas yang sama.

Jika melihat spesifikasi dan harga Infinix Note 30 pro maka smartphone ini juga memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan pabrikan lain pada kelas yang sama. Begitu juga dengan Infinix Note 12.

Infinix Note 12 merupakan sebuah smartphone yang menggabungkan kinerja multitasking luar biasa dengan harga yang ramah di kantong. Sehingga wajar saja jika ponsel Infinix banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Spesifikasi Infinix Note 12

Jika kamu sedang mencari smartphone dengan kemampuan yang bisa digunakan untuk multitasking, tetapi dengan harga murah maka Infinix Note 12 menjadi pilihan yang tepat. Lantas seperti apakah spesifikasi yang ditawarkan:

1. Desain dan Tampilan yang Menawan

Tidak sedikit orang yang mempertimbangkan desain atau tampilan smartphone sebelum membeli. Infinix Note 12 menampilkan desain yang elegan dan modern, dengan bodi berukuran 164,57 x 76,80 x 7,89 mm dan bobot 185 gram.

Dengan dimensi seperti itu, maka Infinix Note 12 smartphone yang pas untuk dipegang dan memiliki bobot yang tidak terlalu berat sehingga nyaman ketika digunakan.

Smartphone ini tersedia dalam tiga pilihan warna yang memikat: Force Black, Snowfall, dan Sapphire Blue, memungkinkan kamu untuk memilih gaya yang sesuai dengan preferensi pribadi.