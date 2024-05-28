Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IMX 2024 Jadi Wadah Dukung Industri Modifikasi 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |19:45 WIB
IMX 2024 Jadi Wadah Dukung Industri Modifikasi 
IMX 2024 jadi wadah dukung industri modifikasi. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia Modification and Lifestyles Expo (IMX) 2024 bakal digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Kabupaten Banten, pada 4-6 Oktober. Ajang ini menjadi wadah untuk memperkuat industri modifikasi kendaraan. 

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mendukung gelaran ini. Jelang IMX 2024, sebanyak 70 komunitas otomotif berkumpul di Jakarta belum lama. Komunitas tersebut berasal dari daerah Jabodetabek.


IMX Project Director, Andre Mulyadi menjelaskan, persiapan jelang IMX 2024 ini sebagai upaya untuk mengapresiasi dan mendorong komunitas otomotif di Indonesia. 


“Hal ini karena kami menyadari komunitas merupakan salah satu stake holder utama bagi industri otomotif di Indonesia. IMX merupakan playground bagi komunitas, ajang berkreasi dan tentunya networking bagi para car enthusiast. Oleh karena itu gelaran IMX selalu terbuka bagi kehadiran komunitas otomotif di Indonesia," ujar Andre Mulyadi, dalam keterangannya, dikutip Selasa (28/5/2024).

Pihaknya pun mengundang para komunitas pecinta otomotif hadir di IMX 2024 Big Bang yang akan digelar 4-6 Oktober.

Sementara itu, founder dari Indonesia Community, Gerry Immanuel, mengapresiasi gelaran Road to IMX 2024. Hal itu karena banyak aspirasi dari para perwakilan komunitas menciptakan ruang berkreasi untuk sama-sama mendukung perkembangan industri modifikasi skala lokal maupun nasional.

 

