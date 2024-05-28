Rekomendasi 7 Mobil Matic Murah di Bawah Rp100 Juta

JAKARTA - Mobil matic kini menjadi pilihan bagi konsumen. Harga mobil matic pun beragam, dari murah hingga yang mahal sekalipun.



Jika ingin mencari mobil matic murah, misalnya di bawah Rp100 juta, banyak pilihan unit bekas tersedia di pasaran.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (28/5/2024), berikut beberapa rekomendasi mobil matic dengan harga di bawah Rp100 jutaan :



1. Toyota Agya

City car Toyota ini amat layak dipilih jika mencari mobil bertransmisi otomatis namun dengan tahun produksi yang tidak terlalu tua. Dengan dana Rp100 juta, Anda bisa memilih Toyota Agya tipe G A/T atau TRD Sportivo A/T produksi 2014-2016. Karena harga mobil-mobil tersebut ada d irentang Rp 90-98 jutaan.

2. Daihatsu Ayla

Serupa dengan Toyota Agya, jika mencari mobil matic murah di bawah Rp 100 juta bisa pula lirik Daihatsu Ayla bekas. Karena unit yang di produksi pada 2015-2017 harganya di kisaran Rp 90-98 juta.

3. Honda Brio

Kalau mau mobil mungil dari Honda, dengan budget Rp100 juta kurang Anda bisa mendapatkan Brio tipe E produksi 2014-2015. Kisaran harganya mirip dengan duet Agya-Ayla, yaitu Rp90 jutaan tergantung kondisi.

4. Suzuki Karimun Wagon R

Punya dana Rp100 juta tapi sisanya masih mau untuk biaya perbaikan dan sedikit modifikasi? Coba pilih Suzuki Karimun Wagon R yang tipe AGS. Karena mobil ini bisa juga jadi pilihan mobil murah di bawah Rp 100 jutaan. Harga Karimun Wagon R AGS untuk yang produksi 2015 bisa dapat di angka Rp 80-90 jutaan.